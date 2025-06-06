Сборная России по футболу пропустила первый гол с октября 2023 года

Россияне пропустили от команды Нигерии. До этой встречи последний раз им забивала Кения в октябре 2023 года. Следующие восемь матчей команда Валерия Карпина выиграла с общим счетом 44:0

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сборная России пропустила гол в товарищеском матче против команды Нигерии. Игра проходит в Москве в «Лужниках».

Отличился Толуваласе Арокодаре (71-я минута). Счет стал 1:1.

Последний раз до сегодняшней встречи сборная России не смогла оставить свои ворота в неприкосновенности в матче с Кенией (2:2) 16 октября 2023 года.

Сборная России, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, сейчас является 35-й в мировом рейтинге и проводит только товарищеские матчи. Последние восемь встреч команда Валерия Карпина выиграла с общим счетом 44:0.