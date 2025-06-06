Клуб НХЛ уволил тренера после трех подряд поражений в полуфинале плей-офф

Питер Дебур покинул «Даллас», который в этом году уступил в полуфинале Кубка Стэнли «Эдмонтону»

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Питер Дебур уволен с поста главного тренера «Даллас Старз». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Дебуру 56 лет, он работал в «Далласе» три сезона, команда три раза подряд уступала в полуфинале плей-офф. В этом году «Старз» уступили «Эдмонтон Ойлерз».

Всего за последние семь лет команды Дебура («Сан-Хосе Шарк», «Вегас Голден Найтс» и «Даллас») шесть раз доходили до полуфинала, но ни разу не проходили эту стадию.

В составе «Далласа» выступают двое россиян — форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин.