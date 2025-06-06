Сборная России назвала стартовый состав на матч с Нигерией

Матвей Сафонов выйдет на поле с капитанской повязкой

Фото: РФС

Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой Нигерии.

С первых минут на поле выйдут: Матвей Сафонов, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Николай Комличенко и Андрей Мостовой.

Сафонов будет играть с капитанской повязкой.

Фото: РФС

Встреча пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 20:00 мск.

Товарищеский матч начнется с минуты молчания в память о погибших при крушении поезда в Брянской области.

Перед матчем Татьяна Куртукова исполнит свой хит «Матушка», после игры группа «Рождество» исполнит песню «Так хочется жить».

Сборная России, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, является 35-й в мировом рейтинге. Последние восемь товарищеских матчей команда Валерия Карпина выиграла с общим счетом 44:0.