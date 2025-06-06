Сборная России назвала стартовый состав на матч с Нигерией
Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой Нигерии.
С первых минут на поле выйдут: Матвей Сафонов, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Николай Комличенко и Андрей Мостовой.
Сафонов будет играть с капитанской повязкой.
Встреча пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 20:00 мск.
Товарищеский матч начнется с минуты молчания в память о погибших при крушении поезда в Брянской области.
Перед матчем Татьяна Куртукова исполнит свой хит «Матушка», после игры группа «Рождество» исполнит песню «Так хочется жить».
Сборная России, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, является 35-й в мировом рейтинге. Последние восемь товарищеских матчей команда Валерия Карпина выиграла с общим счетом 44:0.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
Скандал Трампа и Маска стал публичным. Подробности
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми. Детали
Politico: Белый дом примет меры для решения конфликта между Маском и Трампом
Atlantic: Трамп выразил недовольство Зеленским из-за действий в отношении России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов