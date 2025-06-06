Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос» после снятия соперника
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале испанец, вторая ракетка мира, победил итальянца Лоренцо Музетти (седьмой в рейтинге). При счете 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу испанца Музетти отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
В финале Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером или сербом Новаком Джоковичем.
Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» в прошлом году, всего на его счету 19 титулов ATP.
Музетти занимает седьмое место в мировом рейтинге, на его счету три титула ATP. Итальянец второй раз в карьере дошел до полуфинала на турнирах «Большого шлема», первый был на Уимблдоне-2024.
«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €56,35 млн.
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