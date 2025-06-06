Прервется ли рекордная серия России. Главное о матчах сборной

Сборная России идет на рекордной «сухой» серии. Команда Валерия Карпина встретится с самым сильным соперником за время отстранения. Прервется ли рекордная серия национальной команды — в материале «РБК Спорт»

Фото: Константин Золин / ТАСС

Сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Нигерии 6 июня на «Лужниках», а 10 июня команда Валерия Карпина сыграет еще один товарищеский матч — в Минске с белорусами.

Перед игрой с Нигерией выступит исполнительница авторских и русских народных песен Татьяна Куртукова с композицией «Матушка». «РБК Спорт» рассказал о главных фактах национальной команды перед играми с Нигерией и Белоруссией.

Главные рекорды России

Футболисты сборной России (Фото: Константин Золин / ТАСС)

Российская команда за время отстранения ФИФА провела 18 товарищеских матчей, включая три неофициальные встречи. Подопечные Карпина не проигрывают на протяжении десяти официальных товарищеских матчей подряд, одержав девять побед и один раз сыграв вничью.

Мировой рекорд по серии без поражении принадлежит национальной команде Италии, которая с сентября 2018 года не проигрывала до сентября 2021-го. Итальянцы провели 37 матчей без поражений. Серия включает все матчи национальной команды в официальных соревнованиях, учитывая товарищеские.

При этом в четырех последних играх россияне забивали в ворота соперников минимум четыре мяча.

Россия идет на серии из восьми побед, в которых не пропустила ни одного мяча, забив в сумме 44 гола. Российская команда не пропускает с 16 октября 2023 года. Тогда она сыграла в Турции вничью с Кенией (2:2). Предыдущая рекордная серия в истории отечественного футбола была установлена в 1990–1991 годах: сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца не пропускала на протяжении семи встреч.

Сборная России обыграла сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0) и Гренады (5:0).

Сборная Нигерии

Футболисты сборной Нигерии (Фото: Global Look Press)

Сборная Нигерии станет самым сильным соперником России после отстранения. Нигерийская команда, которая занимает 43-е место в рейтинге ФИФА, ранее не встречалась с россиянами.

За время дисквалификации самым сильным соперником россиян была Сербия. Подопечные Карпина встречались с сербами, занимающими 32-е место в рейтинге, однако в матче сыграл не первый состав национальной команды, а также уже на 21-й минуте был удален сербский полузащитник ЦСКА Милан Гайич. Россияне разгромили сборную Сербии со счетом 4:0.

С января 2025 года нигерийскую команду возглавляет Эрик Шелль, под его руководством нигерийцы не потерпели ни одного поражения. Кроме того, нигерийская команда не проигрывает с ноября 2024 года. За этот период нигерийцы провели шесть игр, в которых одержали четыре победы и два раза сыграли вничью. При этом в пяти последних матчах Нигерия забивала в ворота соперников.

Однако в Россию некоторые лидеры команды тоже не приехали. В матче не сыграют полузащитник «Милана» Самуэль Чуквезе, полузащитник «Лестера» Вилфред Ндиди, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, форвард «Байера» Нейтан Телла и нападающий «Валенсии» Умар Садик.

Главный тренер сборной России отмечал, что будет интересно посмотреть на российских игроков «под прессингом против физически сильных футболистов». «Любой матч хочется выиграть. Такая задача ставится всегда. Хочется проверить все моменты, которые мы отрабатываем в обороне и в атаке. Посмотреть, когда уровень сопротивления будет такой, как с Нигерией», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Сборная Белоруссии

Футболисты сборной Белоруссии (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Вторым соперником сборной России на июньских матчах стала команда Белоруссии, которая занимает 98-е место в рейтинге ФИФА. На мартовских сборах подопечные Карлоса Феррера обыграли команды Таджикистана (5:0) и Азербайджана (2:0).

В последний раз Россия играла против Белоруссии в июне 2024 года. Товарищеская встреча, которая также проходила в Минске, завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.