Нигерия сыграет со сборной России без самого дорогого футболиста

Сборная России готовится к матчу с Нигерией. У кого дороже команда

В пятницу сборные Нигерии и России проведут товарищеский матч. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 20:00 мск. «РБК Спорт» рассказывает о стоимости игроков соперника и о том, в каких клубах они выступают

Сборная Нигерии по футболу в 2019 году (Фото: Lionel Ng/Getty Images)

В официальном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России располагается на 35-й позиции с общим количеством баллов 1516,27, а команда Нигерии — на 43-м месте (1481,35 балла).

Кто из звезд Нигерии сыграет с Россией

Изначально в заявке от сборной Нигерии числился 21 футболист, но за несколько дней до товарищеского матча национальная команда опубликовала обновленный состав из 20 игроков.

Большинство ведущих футболистов сборной выступают за топовые клубы Италии, Германии, Испании и Франции.

В состав Нигерии включен Виктор Бонифейс, один из игроков «Байера 04». Нападающий провел успешный минувший сезон в бундеслиге, сыграв 19 матчей и забив восемь голов. Бонифейс стал чемпионом Германии в сезоне 2023/24 в составе «Байера», который не потерпел ни одного поражения (28 побед и шесть ничьих). Также он является обладателем Кубка Германии и победителем Суперкубка 2024 года.

В товарищеском матче против России также примет участие Рафаэль Оньедика, полузащитник бельгийского «Брюгге», являющийся чемпионом и обладателем Кубка Бельгии. Кроме того, он выиграл Кубок Дании в составе «Мидтьюлланна» в сезоне 2021/22 до того, как перешел в «Брюгге» в августе 2022 года.

Нападающий «Генка» Толу Арокодаре провел выдающийся сезон 2024/25 в Бельгийской профессиональной лиге, забив 21 гол и завоевав «Эбонитовую бутсу» — награду, присуждаемую лучшему игроку африканского происхождения, выступающему в Бельгии.

Кадровые потери сборной Нигерии

В связи с различными обстоятельствами в матче не сыграют Келечи Ихеаначо (нападающий, «Мидлсбро»), Самуэль Чуквуэзе (полузащитник, «Милан»), Вилфред Ндиди (полузащитник, «Лестер»), Ола Айна (защитник, «Ноттингем Форест»), Нейтан Телла (нападающий, «Байер») и Умар Садик (форвард, «Валенсия»). В состав сборной был включен Олакунле Олусегун, нападающий «Краснодара».

Одним из самых топовых нигерийских игроков является нападающий Келечи Ихеаначо, выступающий за «Мидлсбро». В сезоне 2015/16 в составе «Манчестер Сити» он стал обладателем Кубка Футбольной лиги, а играя за «Лестер Сити», завоевал Кубок и Суперкубок Англии в сезоне 2020/21. Кроме того, Ихеаначо был удостоен «Золотого мяча» (как лучший игрок) и «Серебряной бутсы» (как второй бомбардир) на юношеском чемпионате мира 2013 года, а также получил звание лучшего игрока чемпионата мира по футболу среди юношей до 17 лет в том же году.

Полузащитник «Милана» Самуэль Чуквуэзе также не будет играть в товарищеском матче. Выступая за «Вильярреал», он стал победителем Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/21. Футболист является обладателем бронзовых медалей Кубка Африки 2019 года, проходившего в Египте.

Вилфред Ндиди, полузащитник «Лестера», имеет в своем активе Кубок Англии (2020/21), Суперкубок Англии (2021) и победу в Чемпионшипе (2023/24) в составе «Лестер Сити». Он также является бронзовым призером Кубка Африки 2019 года и участником чемпионата мира 2018 года и Кубка Африки 2021 года в составе сборной Нигерии.

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен изначально не был включен в состав сборной Нигерии. Он является обладателем титула чемпиона Италии в составе «Наполи» (2022/23), чемпионом и обладателем Кубка Турции (2024/25). Также он является чемпионом мира среди юношей (до 17 лет) и призером Кубка африканских наций. Кроме того, Осимхен был признан футболистом года в Италии, а также лучшим бомбардиром Серии А и чемпионата Турции.

По информации Sport24, причиной отсутствия Ндиди стала травма, а Ихеаначо и Чуквуэзе были вынуждены срочно покинуть расположение сборной из-за непредвиденных семейных обстоятельств.

Трансферная стоимость игроков сборных

Самым дорогостоящим игроком сборной Нигерии является Виктор Осимхен. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в €70 млн, что значительно превышает суммарную стоимость нескольких игроков из числа лидеров российской сборной.

По трансферной стоимости в сборной России лидирует голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский «Пари Сен-Жермен» — €20 млн.

Топ-5 самых дорогих игроков по трансферной стоимости Сборная Нигерии Виктор Осимхен («Галатасарай», Турция) — €70 млн. Виктор Бонифейс («Байер», Германия) — €45 млн. Рафаэль Оньедика («Брюгге», Бельгия) — €20 млн. Толу Арокодаре («Генк», Бельгия) — €13 млн. Мозес Саймон («Нант», Франция) — €12 млн. Сборная России Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж) — €20 млн. Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург) — €14 млн. Алексей Батраков («Локомотив», Москва) — €12 млн. Иван Обляков (ЦСКА, Москва) — €9 млн. Дмитрий Баринов («Локомотив», Москва) — €8 млн.

Общая стоимость игроков сборной Нигерии, включенных в заявку из 20 футболистов, составляет примерно €148 млн (сумма некоторых игроков не указана на Transfermarkt). В свою очередь, общая трансферная стоимость игроков, включенных в расширенный список сборной России (31 игрок), оценивается приблизительно в €161 млн.