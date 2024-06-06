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Эксклюзив

Экс-член правления ITF фразой «еще не созрела» оценил поражение Андреевой

Экс-член правления ITF Янчук: Андреевой рано замахиваться на «Большой шлем»
По словам Виктора Янчука, россиянка Мирра Андреева совершила сенсацию, дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос», но «всему есть мера». Он считает, что 17-летней теннисистке пока не хватает мастерства
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Российская теннисистка Мирра Андреева еще не созрела для того, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема», сказал «РБК Спорт» представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер Виктор Янчук.

17-летняя россиянка проиграла в полуфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» итальянской теннисистке Джасмин Паолини со счетом 3:6, 1:6.

«Пока что Мирре рановато замахиваться на «Большой шлем», она еще не готова к этому. То, что она достигла полуфинала, на данном этапе это высшее достижение. Она и так совершила сенсацию, но всему есть мера. Она выступила больше, чем на отлично. Но нельзя от нее ожидать высших достижений на данный момент: она еще не созрела. Мастерства у нее явно не хватает», — сказал Янчук.

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Мирра Андреева

Экс-член правления ITF считает, что через пару лет у Андреевой будет больше шансов для того, чтобы выиграть турнир «Большого шлема».

«В полуфинале Паолини нашла себя во второй половине первого сета и была хозяйкой положения, обыграв наше юное дарование по всем статьям. Когда Мирра пыталась пробить очень сильно и очень точно — мячи оборачивались ошибками. Думаю, через годик-два будет большая вероятность на победу в «Большом шлеме», а пока рано», — добавил он.

Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева (38-я ракетка мира) станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже. В рейтинге WTA она поднимется на 23-е место.

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Альвина Цаканян
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