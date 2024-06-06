Экс-член правления ITF фразой «еще не созрела» оценил поражение Андреевой

По словам Виктора Янчука, россиянка Мирра Андреева совершила сенсацию, дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос», но «всему есть мера». Он считает, что 17-летней теннисистке пока не хватает мастерства

Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Российская теннисистка Мирра Андреева еще не созрела для того, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема», сказал «РБК Спорт» представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер Виктор Янчук.

17-летняя россиянка проиграла в полуфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» итальянской теннисистке Джасмин Паолини со счетом 3:6, 1:6.

«Пока что Мирре рановато замахиваться на «Большой шлем», она еще не готова к этому. То, что она достигла полуфинала, на данном этапе это высшее достижение. Она и так совершила сенсацию, но всему есть мера. Она выступила больше, чем на отлично. Но нельзя от нее ожидать высших достижений на данный момент: она еще не созрела. Мастерства у нее явно не хватает», — сказал Янчук.

Экс-член правления ITF считает, что через пару лет у Андреевой будет больше шансов для того, чтобы выиграть турнир «Большого шлема».

«В полуфинале Паолини нашла себя во второй половине первого сета и была хозяйкой положения, обыграв наше юное дарование по всем статьям. Когда Мирра пыталась пробить очень сильно и очень точно — мячи оборачивались ошибками. Думаю, через годик-два будет большая вероятность на победу в «Большом шлеме», а пока рано», — добавил он.

Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева (38-я ракетка мира) станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже. В рейтинге WTA она поднимется на 23-е место.