Вице-президент ФТР назвал причину вылета Андреевой с «Ролан Гаррос»
Итальянская теннисистка Джасмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» против россиянки Мирры Андреевой лучше справилась с волнением, сказал «РБК Спорт» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.
«Мирра провела прекрасный турнир. Она поднялась на очередные ступени своей карьеры. В полуфинале Жасмин лучше справилась с волнением и играла практически без ошибок. Ну а у Мирры все впереди», — сказал Селиваненко.
Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос» итальянке Джасмин Паолини со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 13 минут.
17-летняя россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет, она дебютировала на «мэйджорах» в прошлом году и на трех из пяти смогла дойти как минимум до четвертого круга.
Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева (38-я ракетка мира) станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже. В рейтинге WTA она поднимется на 23-е место.
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