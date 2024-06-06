 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Вице-президент ФТР назвал причину вылета Андреевой с «Ролан Гаррос»

Вице-президент ФТР Селиваненко: Мирра Андреева провела прекрасный «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в финал «Ролан Гаррос». Вице-президент национальной Федерации тенниса Алексей Селиваненко отметил, что 17-летняя россиянка провела прекрасный турнир
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Tim Goode / Getty Images)

Итальянская теннисистка Джасмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» против россиянки Мирры Андреевой лучше справилась с волнением, сказал «РБК Спорт» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

«Мирра провела прекрасный турнир. Она поднялась на очередные ступени своей карьеры. В полуфинале Жасмин лучше справилась с волнением и играла практически без ошибок. Ну а у Мирры все впереди», — сказал Селиваненко.

Слезы и срывы. Как 17-летняя россиянка провалила полуфинал «Ролан Гаррос»
Спорт
Мирра Андреева

Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос» итальянке Джасмин Паолини со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 13 минут.

17-летняя россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет, она дебютировала на «мэйджорах» в прошлом году и на трех из пяти смогла дойти как минимум до четвертого круга.

Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева (38-я ракетка мира) станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже. В рейтинге WTA она поднимется на 23-е место.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
теннис Ролан Гаррос Мирра Андреева
Материалы по теме
Мирра Андреева не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»
Спорт
Тарпищев рассказал, кто из российских теннисистов сыграет на Олимпиаде
Спорт
Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» более €650 тыс. призовых
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 17:32
Экс-член правления ITF фразой «еще не созрела» оценил поражение Андреевой Спорт, 21:48
Путин встретился с Додиком на ПМЭФ Политика, 21:47
Вице-президент ФТР назвал причину вылета Андреевой с «Ролан Гаррос» Спорт, 21:34
Пасечник сообщил о поимке исполнителей убийств двух луганских депутатов Политика, 21:31
Макрон объявил о передаче Украине истребителей и подготовке тысяч солдат Политика, 21:29
Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» более €650 тыс. призовых Спорт, 21:28
Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности Политика, 21:27
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 21:08
Байден заявил, что знает Путина уже «более 40 лет» Политика, 21:04
США ввели санкции против Грузии Политика, 20:53
В Кремле рассказали, что будут следить за ходом саммита по Украине Политика, 20:47
Производитель электроники IEK Group анонсировал планы по IPO в 2025 году Инвестиции, 20:45
В Екатеринбурге мужчины избили участника военной операции и его жену Общество, 20:45
Зампред комитета Госдумы назвал условия для принятия закона о майнинге Крипто, 20:41