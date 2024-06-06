Вице-президент ФТР назвал причину вылета Андреевой с «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в финал «Ролан Гаррос». Вице-президент национальной Федерации тенниса Алексей Селиваненко отметил, что 17-летняя россиянка провела прекрасный турнир

Мирра Андреева (Фото: Tim Goode / Getty Images)

Итальянская теннисистка Джасмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» против россиянки Мирры Андреевой лучше справилась с волнением, сказал «РБК Спорт» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

«Мирра провела прекрасный турнир. Она поднялась на очередные ступени своей карьеры. В полуфинале Жасмин лучше справилась с волнением и играла практически без ошибок. Ну а у Мирры все впереди», — сказал Селиваненко.

Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос» итальянке Джасмин Паолини со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 13 минут.

17-летняя россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет, она дебютировала на «мэйджорах» в прошлом году и на трех из пяти смогла дойти как минимум до четвертого круга.

Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева (38-я ракетка мира) станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже. В рейтинге WTA она поднимется на 23-е место.