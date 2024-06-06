Мирра Андреева проиграла первую партию в полуфинале «Ролан Гаррос»

Джасмин Паолини победила россиянку в стартовом сете со счетом 6:3

Мирра Андреева (Фото: Tim Goode / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева уступила итальянке Джасмин Паолини в первой партии полуфинального матча «Ролан Гаррос» в Париже.

Счет первого сета — 6:3 в пользу Паолини.

В четвертьфинале Паолини обыграла Елену Рыбакину (Казахстан, 4-я ракетка мира), а Андреева — Арину Соболенко (Белоруссия, 2-я).

Андреевой 17 лет, она занимает 38-е место в рейтинге WTA и является самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» за 27 лет.

Паолини 28 лет, она выиграла за карьеру два трофея, в том числе победила в этом году на турнире WTA-1000 в Дубае.

Ранее итальянка ни разу не проходила дальше второго круга на «Ролан Гаррос», а свою единственную встречу против Андреевой в Мадриде в этом году проиграла.

В новой версии рейтинга WTA Паолини войдет в топ-10, Андреева — в топ-25.