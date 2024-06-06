Мирра Андреева проиграла первую партию в полуфинале «Ролан Гаррос»
Россиянка Мирра Андреева уступила итальянке Джасмин Паолини в первой партии полуфинального матча «Ролан Гаррос» в Париже.
Счет первого сета — 6:3 в пользу Паолини.
В четвертьфинале Паолини обыграла Елену Рыбакину (Казахстан, 4-я ракетка мира), а Андреева — Арину Соболенко (Белоруссия, 2-я).
Андреевой 17 лет, она занимает 38-е место в рейтинге WTA и является самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» за 27 лет.
Паолини 28 лет, она выиграла за карьеру два трофея, в том числе победила в этом году на турнире WTA-1000 в Дубае.
Ранее итальянка ни разу не проходила дальше второго круга на «Ролан Гаррос», а свою единственную встречу против Андреевой в Мадриде в этом году проиграла.
В новой версии рейтинга WTA Паолини войдет в топ-10, Андреева — в топ-25.
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