Слезы и срывы. Как 17-летняя россиянка провалила полуфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в финал «Ролан Гаррос», уступив за 1 час и 13 минут итальянке Джаклин Паолини. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Российская теннисистка Мирра Андреева считалась фаворитом полуфинального матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с итальянкой Джасмин Паолини. Суперкомпьютер статистической компании Opta оценил вероятность победы 17-летней россиянки в 55,03%, итальянки — 44,97%.

Букмекеры также отдавали предпочтение Андреевой, коэффициент на победу которой составлял 1,75. На успех Паолини они давали коэффициент 2,15.

В конце апреля соперницы встречались в 1/8 финала на престижном турнире серии WTA-1000 в Мадриде. Тогда Андреева выиграла со счетом 7:6, 6:4. Этот матч являлся единственным в их очном противостоянии.

Фото: Reuters

Соперницы являлись андердогами четвертьфиналов. Андреева сенсационно победила вторую ракетку мира Арину Соболенко (Белоруссия), Паолини — четвертый номер рейтинга Елену Рыбакину (Казахстан).

Паолини стала пятой теннисисткой в ХХI веке, которая вышла в свой первый полуфинал «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» после наступления 28 лет.

Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года, когда швейцарка Мартина Хингис вышла в полуфинал Australian Open в возрасте 16 лет.

Фото: Reuters

Андреева является единственной участницей полуфинала без посева. Также только у нее среди всех полуфиналисток нет ни одного трофея. Она впервые вышла в полуфинал турнира WTA. Россиянка дебютировала на турнирах «Большого шлема» в 16 лет, дебют состоялся именно на «Ролан Гаррос». В 2023 году она дошла до третьего круга.

Фото: Reuters

Паолини же трижды побеждала на турнирах WTA, но впервые оказалась в полуфинале «Большого шлема».

На старте сказался опыт итальянки. Она сделала брейк при первой же возможности.

Фото: Reuters

В следующем сете Андреева была близка к тому, чтобы взять подачу соперницы.

Однако не смогла реализовать несколько брейк-пойнтов и уступила гейм — 1-4. При счете 2-4 россиянка вновь могла взять подачу соперницы, но опять неудачно сыграла в концовке гейма.

Фото: Reuters

Андреева так и не смогла взять подачу соперницы в первом сете, хотя в общей сложности имела пять брейк-пойнтов в двух геймах.

Фото: Reuters

Обе соперницы совершили немало ошибок, но на счету россиянки было 17 невынужденных ошибок против 6 у итальянки.

После такой игры 17-летняя теннисистка ушла в подтрибунное помещение, чтобы перезагрузиться перед вторым сетом.

Фото: Reuters

На старте второго сета Андреева не без труда взяла свою подачу. Проблемы первого сета не ушли. Россиянка продолжила совершать ошибки не в самых сложных ситуациях, из-за чего упустила шестой брейк-пойнт.

А на второй своей подаче она совершила несколько невынужденных ошибок и двойную. В общей сложности к третьему гейму второго сета 17-летняя теннисистка допустила 13 ошибок при ударе бекхэндом.

Фото: Reuters

В результате Паолини получила три брейк-пойнта (0:40), реализовав последний из них. На следующей подаче россиянки сложилась схожая ситуация, и вновь итальянка не упустила шанс.

Фото: Reuters

Андреева после отданной подачи заплакала.

Но выплеск эмоций не помог. Она продолжала уступать гейм за геймом.

Фото: Reuters

Паолини продолжала брать свои подачи, хотя тоже испытывала проблемы. В итоге итальянка победила со счетом 6:3, 6:1. Андреева совершила 29 невынужденных ошибок, Паолини — 10. Матч продолжался 1 час 13 минут.

Паолини стала третьей итальянкой, которая вышла в финал «Ролан Гаррос» в Открытую эру (с 1968 года) после Франчески Скьявоне (2010 год — победа, 2011 — финал) и Сары Эррани (проиграла в финале в 2012-м Марии Шараповой).

Фото: Reuters

Андреева была сильно раздражена во втором сете, по ходу которого пару раз срывалась на членов своей команды. После матча россиянка быстро покинула корт, что-то высказав члену своей команды в подтрибунном помещении.

Фото: Reuters

Паолини обыграла третью подряд уроженку России. В 1/8 финала итальянка одолела Элину Аванесян, в четвертьфинале — Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан.

В финале Паолини сыграет с лучшей теннисисткой мира Игой Свёнтек, которая не испытала проблем в матче с третьей ракеткой мира Коко Гауфф.

Андреева заработала за выступление на Открытом чемпионате Франции €650 тыс., Паолини — не меньше €1,2 млн. Победительница турнира получит €2,4 млн.