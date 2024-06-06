Женщина впервые возглавила профессиональный немецкий футбольный клуб
Выступающий в третьем немецком дивизионе «Ингольштадт» утвердил 32-летнюю Сабрину Виттман главным тренером команды, сообщается на сайте клуба.
Виттман стала первой женщиной во главе мужского клуба в топ-3 лиг Германии. В четвертом дивизионе было две женщины-тренера, а в Первой Бундеслиге только в «Унионе» есть женщина-ассистент главного тренера — Мари-Луизе Эта.
Виттман временно возглавила команду в начале мая и не проиграла ни одного из четырех матчей, причем под ее руководством «Ингольштадт» одержал крупнейшую победу в сезоне (6:1 над «Любеком») и впервые выиграл Кубок Баварии.
«Ингольштадт» занял 10-е место в лиге.
В 2015–2017 годах «Ингольштадт» играл в топ-дивизионе.
Виттман несколько лет была тренером разных команд в системе клуба.
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