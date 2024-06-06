Женщина впервые возглавила профессиональный немецкий футбольный клуб

Сабрина Виттман временно возглавила «Ингольштадт» в мае, помогла команде одержать крупнейшую победу в сезоне и взять Кубок Баварии. Она первая женщина-тренер в топ-3 лиг Германии

Сабрина Виттман (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Выступающий в третьем немецком дивизионе «Ингольштадт» утвердил 32-летнюю Сабрину Виттман главным тренером команды, сообщается на сайте клуба.

Виттман стала первой женщиной во главе мужского клуба в топ-3 лиг Германии. В четвертом дивизионе было две женщины-тренера, а в Первой Бундеслиге только в «Унионе» есть женщина-ассистент главного тренера — Мари-Луизе Эта.

Виттман временно возглавила команду в начале мая и не проиграла ни одного из четырех матчей, причем под ее руководством «Ингольштадт» одержал крупнейшую победу в сезоне (6:1 над «Любеком») и впервые выиграл Кубок Баварии.

«Ингольштадт» занял 10-е место в лиге.

В 2015–2017 годах «Ингольштадт» играл в топ-дивизионе.

Виттман несколько лет была тренером разных команд в системе клуба.