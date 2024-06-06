Клубы Английской премьер-лиги проголосовали против отмены VAR

За отмену VAR выступил только «Вулверхэмптон», который в два раза чаще страдает от видеоповторов, чем получает от них выгоду. Клубы договорились улучшить работу VAR и сделать ее более понятной болельщикам

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) на общем собрании поддержали дальнейшее использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) при условии внедрения ряда улучшений, сообщает пресс-служба лиги.

Из 20 клубов только «Вулверхэмптон» проголосовал против, пишет Daily Mail. Эта команда является наиболее пострадавшей от VAR за последние пять сезонов — арбитры VAR приняли только 15 решений в пользу «Вулверхэмптона» при 32 против.

Клубы АПЛ выступили за поддержание высокого порога вмешательства VAR во время матчей и сокращение задержек в игре за счет внедрения технологии полуавтоматического определения офсайда (SAOT).

Также было предложено принять меры, чтобы болельщики лучше относились к VAR — за счет разъяснения решений судьями и видеоповторов на большом экране.

VAR была внедрена в АПЛ в 2019 году. Система полуавтоматического определения офсайда появится в лиге с нового сезона.