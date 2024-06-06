Первая ракетка мира Свёнтек в третий раз подряд вышла в финал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира в третий раз подряд вышла в финал «Ролан Гаррос»

Полька победила американку Гауфф в двух сетах, выиграв у соперницы 11-ю встречу из 12. В финале Свёнтек встретится с победительницей встречи Мирра Андреева — Джасмин Паолини

Ига Свёнтек (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

В полуфинале полька обыграла американку Кори Гауфф (третья в рейтинге) со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 40 минут.

Полька выиграла у Гауфф 11-й матч из 12 — она встречалась с американкой на турнирах WTA чаще, чем с другими соперницами.

Свёнтек три раза побеждала на «Ролан Гаррос», в том числе в 2022 и 2023 годах.

Гауфф после «Ролан Гаррос» станет второй ракеткой мира, сместив белоруску Арину Соболенко, которая проиграла Мирре Андреевой в четвертьфинале.

В финале Свёнтек сыграет с Андреевой (38-я) или итальянкой Джасмин Паолини (15-я).

В случае победы на турнире полька станет первой теннисисткой, родившейся после 1990 года, которая выиграла пять турниров «Большого шлема», и только четвертой спортсменкой в Открытой эре, четыре раза побеждавшей на «Ролан Гаррос».