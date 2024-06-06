 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Первая ракетка мира в третий раз подряд вышла в финал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Свёнтек в третий раз подряд вышла в финал «Ролан Гаррос»
Полька победила американку Гауфф в двух сетах, выиграв у соперницы 11-ю встречу из 12. В финале Свёнтек встретится с победительницей встречи Мирра Андреева — Джасмин Паолини
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

В полуфинале полька обыграла американку Кори Гауфф (третья в рейтинге) со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 40 минут.

Полька выиграла у Гауфф 11-й матч из 12 — она встречалась с американкой на турнирах WTA чаще, чем с другими соперницами.

Свёнтек три раза побеждала на «Ролан Гаррос», в том числе в 2022 и 2023 годах.

Каковы шансы 17-летней россиянки на победу в полуфинале «Ролан Гаррос»
Спорт
Мирра Андреева

Гауфф после «Ролан Гаррос» станет второй ракеткой мира, сместив белоруску Арину Соболенко, которая проиграла Мирре Андреевой в четвертьфинале.

В финале Свёнтек сыграет с Андреевой (38-я) или итальянкой Джасмин Паолини (15-я).

В случае победы на турнире полька станет первой теннисисткой, родившейся после 1990 года, которая выиграла пять турниров «Большого шлема», и только четвертой спортсменкой в Открытой эре, четыре раза побеждавшей на «Ролан Гаррос».

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Ролан Гаррос Ига Свёнтек Кори Гауфф
Материалы по теме
Зигемунд и Роже-Васслен выиграли «Ролан Гаррос» в миксте
Спорт
Мирра Андреева и Вера Звонарева снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос»
Спорт
17-летняя Мирра Андреева сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 17:32
СТС снимет альтернативу шоу «Форт Боярд» Технологии и медиа, 18:49
Минфин заявил о дискредитации доллара и поддержке криптовалюты для ВЭД Крипто, 18:45
Как банки могут помочь малому бизнесу Отрасли, 18:40
На Украине предупредили о дежурствах пограничников на вокзалах Политика, 18:38
ПСБ и «Северсталь» расширяют сотрудничество Пресс-релиз, 18:37
На Кубани водителя школьного автобуса осудили за показ порнографии детям Общество, 18:33
Глава ОАК назвал стартового заказчика регионального лайнера Ил-114 Бизнес, 18:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Технологический купол: эксперты обсудили способы борьбы с аферистами Отрасли, 18:29
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 18:23
Орешкин назвал условия для того, чтобы люди оставались в регионах Политика, 18:23
Зонд «Чанъэ-6» передал на космический корабль образцы лунного грунта Технологии и медиа, 18:16
Женщина впервые возглавила профессиональный немецкий футбольный клуб Спорт, 18:12
Балицкий раскрыл возможное название нового федерального округа России Политика, 18:09
SpaceX сообщила о первом успешном приводнении Starship Технологии и медиа, 18:07