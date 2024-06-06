 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ФИФА сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков из-за долга датчанам

ФИФА сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков из-за долга датчанам
В «Рубине» сообщили, что рассчитались с «Ольборгом» за переход Оливера Абильдгора. ФИФА наказала казанский клуб в мае на три трансферных окна — в клубе заявили, что не все платежи датчанам прошли из-за санкций
Фото: Официальный сайт ФК «‎Рубин» (Казань)
Фото: Официальный сайт ФК «‎Рубин» (Казань)

ФИФА отменила запрет «Рубину» регистрировать новых игроков, который был наложен из-за долга перед датским «Ольборгом» за трансфер Оливера Абильдгора в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

В клубе рассказали, что деньги за трансфер Абильдгора были выплачены.

Запрет ФИФА был наложен на три ближайших трансферных окна. В «Рубине» в мае объяснили, что клуб пытался провести платежи, но часть из них была отклонена из-за санкций.

ФИФА запретила клубу РПЛ регистрировать новичков за долг перед датчанами
Спорт
Оливер Абильдгор

Абильдгор провел за «Рубин» 62 матча и забил один гол, а также дважды играл в аренде — за шотландский «Селтик» и «Верону». С 2023 года выступает в Италии за «Комо».

«Рубин» в минувшем сезоне занял восьмое место в РПЛ.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФИФА ФК Рубин Казань
Материалы по теме
ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность ситуацией в испанском футболе
Спорт
Сборная России заняла самое высокое с 2022 года место в рейтинге ФИФА
Спорт
РФС наказал пошутившего про «денежки на карту» игрока «Рубина»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Балицкий заявил о национализации всех украинских объектов в Запорожье Политика, 17:19
Оператор биометрии предложил запустить идентификацию россиян за границей Финансы, 17:17
Глава набсовета Мосбиржи заявил о неизбежности перехода на торги Т+0 Инвестиции, 17:15
Венгрия поддержала мирный план Китая и Бразилии по Украине Политика, 17:12
На Камчатке отца обвинили в истязании маленькой дочери в течение трех лет Общество, 17:11
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора Технологии и медиа, 17:08
Bloomberg сообщил о высоком спросе на южнокорейское оружие «старой школы» Политика, 17:07
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Защита основателя «Макфы» увеличила сумму иска к Малахову до ₽120 млн Общество, 17:04
Каковы шансы 17-летней россиянки на победу в полуфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 17:04
ПСБ и партнеры объявили о запуске Белопорожских ГЭС в Карелии Пресс-релиз, 17:02
На сессии РБК в рамках ПМЭФ обсудили цифровые решения для экспортеров Отрасли, 16:57
Вице-премьер Хуснуллин сравнил обеспеченность жильем в России и Китае Бизнес, 16:56
Документ о квалификации предложили выдавать во время учебы в вузах Общество, 16:54
Деньги из грязи: как в Индии зарабатывают на проблемах с отходами Отрасли, 16:53