ФИФА сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков из-за долга датчанам
ФИФА отменила запрет «Рубину» регистрировать новых игроков, который был наложен из-за долга перед датским «Ольборгом» за трансфер Оливера Абильдгора в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.
В клубе рассказали, что деньги за трансфер Абильдгора были выплачены.
Запрет ФИФА был наложен на три ближайших трансферных окна. В «Рубине» в мае объяснили, что клуб пытался провести платежи, но часть из них была отклонена из-за санкций.
Абильдгор провел за «Рубин» 62 матча и забил один гол, а также дважды играл в аренде — за шотландский «Селтик» и «Верону». С 2023 года выступает в Италии за «Комо».
«Рубин» в минувшем сезоне занял восьмое место в РПЛ.
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