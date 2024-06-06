ФИФА сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков из-за долга датчанам

В «Рубине» сообщили, что рассчитались с «Ольборгом» за переход Оливера Абильдгора. ФИФА наказала казанский клуб в мае на три трансферных окна — в клубе заявили, что не все платежи датчанам прошли из-за санкций

Фото: Официальный сайт ФК «‎Рубин» (Казань)

ФИФА отменила запрет «Рубину» регистрировать новых игроков, который был наложен из-за долга перед датским «Ольборгом» за трансфер Оливера Абильдгора в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

В клубе рассказали, что деньги за трансфер Абильдгора были выплачены.

Запрет ФИФА был наложен на три ближайших трансферных окна. В «Рубине» в мае объяснили, что клуб пытался провести платежи, но часть из них была отклонена из-за санкций.

Абильдгор провел за «Рубин» 62 матча и забил один гол, а также дважды играл в аренде — за шотландский «Селтик» и «Верону». С 2023 года выступает в Италии за «Комо».

«Рубин» в минувшем сезоне занял восьмое место в РПЛ.