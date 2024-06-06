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Зигемунд и Роже-Васслен выиграли «Ролан Гаррос» в миксте

Немка Зигемунд и француз Роже-Васслен выиграли «Ролан Гаррос» в миксте
36-летняя немка и 40-летний француз в финальном матче обыграли американку Дезире Кравчик и британца Нила Скупски в двух сетах
Лаура Зигемунд и&nbsp;Эдуар Роже-Васслен
Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен (Фото: Frank Molter / dpa / Global Look Press)

Немка Лаура Зигемунд и француз Эдуар Роже-Васслен стали победителями «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», в миксте.

В финале Зигемунд и Роже-Васслен обыграли американку Дезире Кравчик и британца Нила Скупски со счетом 6:4, 7:5.

Зигемунд и Роже-Васслен были вторыми сеяными на турнире, Кравчик и Скупски — четвертыми.

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36-летняя Зигемунд второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема» в миксте. Ранее у нее был титул US Open 2016 года с хорватом Мате Павичем. В 2020-м Зигемунд и россиянка Вера Звонарева победили на US Open в парном разряде.

40-летний Роже-Васслен впервые победил в миксте на турнире «Большого шлема». В 2014-м у него был титул «Ролан Гаррос» в парном разряде с соотечественником Жюльеном Беннето.

Зигемунд и Роже-Васслен за свою победу получат €122 тыс. призовых.

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