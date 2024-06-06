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Каковы шансы 17-летней россиянки на победу в полуфинале «Ролан Гаррос»

Суперкомьютер назвал 17-летнюю Андрееву фаворитом полуфинала «Ролан Гаррос»
Букмекеры отдают предпочтение Андреевой, коэффициент на победу которой 1,75. На успех Паолини они дают коэффициент 2,15.
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Российская теннисистка Мирра Андреева считается фаворитом полуфинального матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с итальянкой Жасмин Паолини. Суперкомпьютер статистической компании Opta оценил вероятность победы 17-летней россиянки в 55,03%, итальянки — 44,97%.

Букмекеры также отдают предпочтение Андреевой, коэффициент на победу которой 1,75. На успех Паолини они дают коэффициент 2,15.

Соперницы являлись андердогами четвертьфиналов. Андреева сенсационно победила вторую ракетку мира Арину Соболенко (Белоруссия), Паолини — четвертого номера рейтинга Елену Рыбакину (Казахстан).

Паолини стала пятой теннисисткой в ХХI веке, которая вышла в своей первый полуфинал «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» после наступления 28 лет.

Благодаря успеху Андреева поднимется с 38-е места минимум на 23-е, Паолини — c 15-го минимум на 10-е.

Встречалась ли ранее Андреева со своей соперницей

В конце апреля соперницы встречались в 1/8 финала ну престижном турнире серии WTA-1000 в Мадриде. Тогда Андреева выиграла со счетом 7:6, 6:4. Этот матч является единственный в их очном противостоянии.

17-летняя Мирра Андреева сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Спорт
Мирра Андреева

С кем может сыграть Андреева в финале

Андреева является единственной участницей полуфинала без посева. Также только у нее среди всех полуфиналисток нет ни одного трофея. Это первый полуфинал в ее карьере. Россиянка дебютировала на турнирах Большого шлема» в 16 лет именно на «Ролан Гаррос». В 2023 году она дошла до третьего круга.

В финале победитель матча Паолини — Андреева встретится с сильнейшей в паре Ига Свентек (Польша, 1-й номер рейтинга) — Коко Гауф (США, 3).

Каковы шансы Андреевой на победу на «Ролан Гаррос»

Свентек является фаворитом «Ролан Гаррос». Ее победа оценивается в 62,37%, а выход в финал — 84,09%. Следом в списке претендентов на победу расположились Анрдреева (15,37%), Паолини (12,81%) и Гауф (9,25%). Но в любом случае победитель пары Свентек — Гауф будет явным фаворитом финала.

Россиянки не побеждали на Открытом чемпионате Франции с 2014 года, когда во второй раз за три года это сделала Мария Шарапова. Всего россиянки четыре раза брали трофей, но только Шараповой удалось повторить успех.

Бывшая первая ракетка мира в мае предрекла Андреевой феноменальный сезон. «Мирру ждет феноменальный год, — поделилась мнением Шарапова. — Я смотрела некоторые ее матчи в 2023 году. У нее хороший настрой на матчи, который она подтверждает своей игрой».

Она добавила, что ей нравится подход Андреевой к игре.

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Теги
Руслан Алиев
Мирра Андреева теннис Ролан Гаррос
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