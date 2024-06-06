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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российские велогонщики завоевали три лицензии для участия в Олимпиаде

Российские велогонщики завоевали три лицензии для участия в Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Париже в шоссейных гонках выступят две женщины и один мужчина, сообщил глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов
Александр Власов
Александр Власов (Фото: Tim de Waele / Getty Images)

Российские велогонщики завоевали три лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже, заявил «РИА Новости» президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Три человека стартуют в шоссейных гонках, их имена Екимов не уточнил.

«Стартуют две женщины и один мужчина. Они получили нейтральные статусы и находятся в системе аккредитации. Сейчас прорабатываем финальную стадию, как они будут приезжать, и всю логистику», — сказал Екимов.

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По словам Екимова, логистику и экипировку нейтральных спортсменов оплатит Международный олимпийский комитет (МОК). «У нас было сообщение от МОК, что они берут все расходы на себя, в том числе гоночную экипировку. Гражданскую одежду они не дают. В индивидуальной гонке шансов больше на медали, что у женщин, что у мужчин», — добавил Екимов.

Лучшим из россиян в рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI) сейчас является Александр Власов (11-е место). При этом в марте он говорил, что сомневается в необходимости ехать на Олимпиаду.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Окончательное решение о допуске российских спортсменов примет МОК после проверки специальной комиссии на соответствие критериям нейтрального статуса.

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