Российские велогонщики завоевали три лицензии для участия в Олимпиаде
Российские велогонщики завоевали три лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже, заявил «РИА Новости» президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
Три человека стартуют в шоссейных гонках, их имена Екимов не уточнил.
«Стартуют две женщины и один мужчина. Они получили нейтральные статусы и находятся в системе аккредитации. Сейчас прорабатываем финальную стадию, как они будут приезжать, и всю логистику», — сказал Екимов.
По словам Екимова, логистику и экипировку нейтральных спортсменов оплатит Международный олимпийский комитет (МОК). «У нас было сообщение от МОК, что они берут все расходы на себя, в том числе гоночную экипировку. Гражданскую одежду они не дают. В индивидуальной гонке шансов больше на медали, что у женщин, что у мужчин», — добавил Екимов.
Лучшим из россиян в рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI) сейчас является Александр Власов (11-е место). При этом в марте он говорил, что сомневается в необходимости ехать на Олимпиаду.
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Окончательное решение о допуске российских спортсменов примет МОК после проверки специальной комиссии на соответствие критериям нейтрального статуса.
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