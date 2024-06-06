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ПМЭФ-2024 ,  
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РФПИ инвестирует в спорткомплекс «Хоккейный город Сколково»

РФПИ инвестирует в строительство спорткомплекса «Хоккейный город Сколково»
Сюжет
ПМЭФ-2024
Соглашение было подписано на полях ПМЭФ. Целевой объем финансирования проекта — 3 млрд рублей

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнерами в рамках реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный город Сколково». Соответствующе соглашение было подписано во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в пресс-релизе.

Целевой объем финансирования этого проекта — 3 млрд руб.

«Хоккейный город Сколково» объединит площадки для ледовых и других видов спорта, тренажерный, батутный и универсальный спортивный залы и другую необходимую инфраструктуру. В комплексе будут работать детская хоккейная школа «Красная Машина Юниор» (проект академии петербургского СКА), школа фигурного катания, также будут созданы катки для любителей спорта и активного образа жизни. Все занимающиеся будут иметь возможность обучаться в инновационной школе «Сколка».

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Спорт
Роман Ротенберг

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал это партнерство уникальным для России проектом. «Впервые в России в рамках единого комплекса будет создан образовательный кластер, сочетающий детское образование и спортивное развитие: комплекс «Хоккейный город Сколково» и общеобразовательная школа «Сколка». Это будет проект гармоничного развития личности, грамотного совмещения спорта и образования, когда расписания занятий не пересекаются, а интенсивность учебы не мешает спорту и наоборот», — сказал Ротенберг.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что инвестиции в этот проект направлены на достижение целей государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» с использованием преимуществ модели государственно-частного партнерства. «Благодаря проекту инвестиционная экосистема РФПИ расширяет присутствие в сегменте спорта и здорового образа жизни, поддержка которого наряду с повышением качества жизни людей входит в число ведущих приоритетов фонда.

Теги
Хоккей РФПИ Сколково ПМЭФ инвестирование Кирилл Дмитриев Роман Ротенберг
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