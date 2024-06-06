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Фетисов назвал предательством показ в России ЧМ по хоккею

Фетисов назвал предательством показ в России чемпионата мира по хоккею
Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не смотрел прошедший в Чехии в мае чемпионат мира. Он считает, что турнир без участия сборной России нельзя было транслировать в стране
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что в России не следовало транслировать чемпионат мира по хоккею, где не участвовали россияне. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство — показывать эту вакханалию здесь, в стране», — сказал Фетисов.

Турнир, который прошел в Чехии в мае, транслировал в России «Матч ТВ».

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Сборная Чехии на этом турнире впервые с 2010 года стала чемпионом мира, обыграв в финале Швейцарию.

Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Чемпионат мира по хоккею Вячеслав Фетисов
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