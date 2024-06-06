Дастин Порье сломал нос и ребро в бою с чемпионом UFC Исламом Махачевым

Порье рассказал о полученных в чемпионском бою UFC с Махачевым переломах

Американский боец сообщил, что в этом поединке сломал нос и ребро, а также частично разорвал крестообразную связку колена

Дастин Порье и Ислам Махачев (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Американский боец Дастин Порье сообщил в соцсети Х, что получил несколько травм в недавнем бою с чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Нос сильно сломан, ребро сломано, и крестообразная связка частично разорвана», — написал Порье.

Поединок состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед при одном поражении в карьере ММА. В активе 35-летнего Порье 30 побед, девять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Порье третий раз в своей карьере уступил в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. В сентябре 2019 года американец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, в декабре 2021-го — бразильцу Чарльзу Оливейре.