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Порье рассказал о полученных в чемпионском бою UFC с Махачевым переломах

Дастин Порье сломал нос и ребро в бою с чемпионом UFC Исламом Махачевым
Американский боец сообщил, что в этом поединке сломал нос и ребро, а также частично разорвал крестообразную связку колена
Дастин Порье и Ислам Махачев
Дастин Порье и Ислам Махачев (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Американский боец Дастин Порье сообщил в соцсети Х, что получил несколько травм в недавнем бою с чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Нос сильно сломан, ребро сломано, и крестообразная связка частично разорвана», — написал Порье.

Поединок состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

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Ислам Махачев

На счету 32-летнего Махачева 26 побед при одном поражении в карьере ММА. В активе 35-летнего Порье 30 побед, девять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Порье третий раз в своей карьере уступил в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. В сентябре 2019 года американец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, в декабре 2021-го — бразильцу Чарльзу Оливейре.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Дастин Порье Ислам Махачев
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