Порье рассказал о полученных в чемпионском бою UFC с Махачевым переломах
Американский боец Дастин Порье сообщил в соцсети Х, что получил несколько травм в недавнем бою с чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.
«Нос сильно сломан, ребро сломано, и крестообразная связка частично разорвана», — написал Порье.
Поединок состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.
На счету 32-летнего Махачева 26 побед при одном поражении в карьере ММА. В активе 35-летнего Порье 30 побед, девять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.
Порье третий раз в своей карьере уступил в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. В сентябре 2019 года американец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, в декабре 2021-го — бразильцу Чарльзу Оливейре.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото