Купили снега: самые большие траты Олимпиады-2026. Видео

На Олимпиаде-2026 власти Италии отказались от возведения новых грандиозных проектов и сосредоточились на максимальном использовании существующей спортивной инфраструктуры. Тем не менее в Милане пришлось строить стадион, в горах — бобслейную трассу, а в список самых больших статей расходов вошел искусственный снег — в Альпах слишком тепло. О тратах Олимпиады — в обзоре телеканала РБК.