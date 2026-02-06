Российская конькобежка рассказала о болезни перед стартом Олимпиады
Российская конькобежка Анастасия Семенова провела контрольный забег на Олимпийских играх 2026 года, не будучи полностью здоровой. Об этом она рассказала «Спорт-Экспрессу».
«Я бежала больная. Нельзя сказать, что я тяжело болею, температуры нет. Но жаропонижающие и противовирусные все равно для подстраховки принимаю, так как все признаки болезни, кроме температуры, есть», — сказала Семенова.
По словам 21-летней спортсменки, они вместе с тренером решили, что в таком состоянии есть смысл дальше тренироваться.
Семенова будет стартовать на Играх только в масс-старте, это произойдет 21 февраля, за день до завершения Олимпиады. Тем не менее спортсменка уже находится в Милане.
