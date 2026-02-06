 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
0

Российская конькобежка рассказала о болезни перед стартом Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
Анастасия Семенова рассказала, что все признаки болезни, кроме температуры, у нее есть
Анастасия Семенова
Анастасия Семенова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российская конькобежка Анастасия Семенова провела контрольный забег на Олимпийских играх 2026 года, не будучи полностью здоровой. Об этом она рассказала «Спорт-Экспрессу».

«Я бежала больная. Нельзя сказать, что я тяжело болею, температуры нет. Но жаропонижающие и противовирусные все равно для подстраховки принимаю, так как все признаки болезни, кроме температуры, есть», — сказала Семенова.

По словам 21-летней спортсменки, они вместе с тренером решили, что в таком состоянии есть смысл дальше тренироваться.

Семенова будет стартовать на Играх только в масс-старте, это произойдет 21 февраля, за день до завершения Олимпиады. Тем не менее спортсменка уже находится в Милане.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

