Российская конькобежка рассказала о болезни перед стартом Олимпиады

Анастасия Семенова рассказала, что все признаки болезни, кроме температуры, у нее есть

Анастасия Семенова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российская конькобежка Анастасия Семенова провела контрольный забег на Олимпийских играх 2026 года, не будучи полностью здоровой. Об этом она рассказала «Спорт-Экспрессу».

«Я бежала больная. Нельзя сказать, что я тяжело болею, температуры нет. Но жаропонижающие и противовирусные все равно для подстраховки принимаю, так как все признаки болезни, кроме температуры, есть», — сказала Семенова.

По словам 21-летней спортсменки, они вместе с тренером решили, что в таком состоянии есть смысл дальше тренироваться.

Семенова будет стартовать на Играх только в масс-старте, это произойдет 21 февраля, за день до завершения Олимпиады. Тем не менее спортсменка уже находится в Милане.

