Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге.
В полуфинале 26-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил 18-летнего китайца Цзюньчэня Шана (183-й номер рейтинга ATP) со счетом 4:6, 6:2, 6:3.
Рублев вышел в финал турниров ATP впервые в сезоне. А за карьеру он смог дойти до решающего матча в 24-й раз.
В финале российский теннисист встретится с 24-летним финном, 69-й ракеткой мира, Эмилем Руусувуори.
Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 14 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
Турнир в Гонконге завершится 7 января. Призовой фонд соревнований составляет $661 тыс.
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