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Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге

Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге
В полуфинале российский теннисист победил китайца Цзюньчэня Шана. В финале Андрей Рублев встретится с 69-й ракеткой мира Эмилем Руусувуори
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Julian Finney/Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге.

В полуфинале 26-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил 18-летнего китайца Цзюньчэня Шана (183-й номер рейтинга ATP) со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Рублев вышел в финал турниров ATP впервые в сезоне. А за карьеру он смог дойти до решающего матча в 24-й раз.

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В финале российский теннисист встретится с 24-летним финном, 69-й ракеткой мира, Эмилем Руусувуори.

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 14 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир в Гонконге завершится 7 января. Призовой фонд соревнований составляет $661 тыс.

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Теги
Альвина Цаканян
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP
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