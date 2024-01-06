Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге

Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге

В полуфинале российский теннисист победил китайца Цзюньчэня Шана. В финале Андрей Рублев встретится с 69-й ракеткой мира Эмилем Руусувуори

Андрей Рублев (Фото: Julian Finney/Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге.

В полуфинале 26-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил 18-летнего китайца Цзюньчэня Шана (183-й номер рейтинга ATP) со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Рублев вышел в финал турниров ATP впервые в сезоне. А за карьеру он смог дойти до решающего матча в 24-й раз.

В финале российский теннисист встретится с 24-летним финном, 69-й ракеткой мира, Эмилем Руусувуори.

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 14 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир в Гонконге завершится 7 января. Призовой фонд соревнований составляет $661 тыс.