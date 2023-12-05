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Спорт ,  
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«Рубин» сыграл с «Динамо» в несогласованной с РПЛ форме

Футболисты «Рубина» вышли на матч с «Динамо» в форме зеленого цвета. Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что казанский клуб не согласовал цвета формы с лигой и нарушил регламент

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит выступление игроков казанского «Рубина» в несогласованной Российской премьер-лигой (РПЛ) форме в матче 17-го тура чемпионата страны с московским «Динамо», об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Рубин» 4 декабря на выезде уступил «Динамо» со счетом 0:1. Гости сыграли в комплекте полностью зеленого цвета, «Динамо» сыграло в синей форме.

«Рассмотрим опоздание главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова на послематчевое интервью на пять минут. Также рассмотрим то, что футболисты «Рубина» по окончании матча не в полном составе прошли через микст-зону. Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубин». Это значит, что команде не согласовали зеленую форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, премьер-лига не согласовала зеленую. Это нарушение трех пунктов регламента. Также рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны на поле», — заявил Григорьянц.

Позже в пресс-службе «Рубина» объяснили, что у клуба не было в наличии белой формы, но казанская команда уведомила лигу об этом. «В матче с «Динамо» «Рубин» действительно обязали играть в белой форме, согласно требованиям вещателя и лиги. Но не учли, что у клуба не было этой формы в наличии. «Рубин» со своей стороны уведомил лигу, что может сыграть лишь в зеленом комплекте», — заявили в клубе Sport24.

В середине ноября казанский клуб попал в подобный инцидент с формой. «Рубин» сыграл в 15-м туре с «Сочи» в домашней игровой форме вместо гостевой. Журналист Иван Карпов со ссылкой на пресс-службу казанского клуба заявил о потопе на складе, где хранилась экипировка казанцев, из-за которого пострадала белая форма игроков. Тогда телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что представитель «Рубина» попросил «Сочи» поменяться цветом формы из-за прорыва канализации на складе, однако после игры «выяснилось, что никакого потопа не было».

«Рубин» занимает восьмую строчку в чемпионате России, набрав 25 очков в 17 матчах. В следующем туре казанская команда на выезде сыграет с калининградской «Балтикой» 10 декабря.

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Теги
Альвина Цаканян
Футбол чемпионат России чемпионат россии по футболу

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