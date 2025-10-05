Месси стал вторым в истории MLS по числу голов и передач за сезон
Аргентинский нападающий Лионель Месси сделал ассистентский хет-трик в матче «Интер Майами» с «Нью-Ингленд Революшен» и стал всего вторым игроком в истории MLS, набравшим более 40 очков по системе «гол+пас» в одном регулярном чемпионате.
«Интер Майами» одержал разгромную победу со счетом 4:1 благодаря дублям Тадео Альенде (32-я и 60-я минуты) и Жорди Альбы (45+3, 63). Месси поучаствовал в первых трех голах.
Всего на счету 38-летнего Месси в этом сезоне MLS 24 гола и 17 передач.
Больше за регулярный сезон по системе «гол+пас» набирал только Карлос Вела за «Лос-Анджелес» в 2019 году — 34 гола и 15 передач.
Месси возглавляет бомбардирскую гонку MLS и идет вторым в списке лучших ассистентов.
«Интер Майами» занимает третье место в Восточной конференции. Команде осталось провести два матча до конца регулярного чемпионата.
