Спорт⁠,
0

Месси стал вторым в истории MLS по числу голов и передач за сезон

Месси показал второй результат в истории MLS по числу голов и передач за сезон
Месси сделал три голевых паса в матче с «Нью-Ингленд Революшен» (4:1) и преодолел отметку 40 очков по системе «гол+пас» за одну регулярку. Ранее в MLS больше 40 очков набирал только Карлос Вела в 2019-м
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Аргентинский нападающий Лионель Месси сделал ассистентский хет-трик в матче «Интер Майами» с «Нью-Ингленд Революшен» и стал всего вторым игроком в истории MLS, набравшим более 40 очков по системе «гол+пас» в одном регулярном чемпионате.

«Интер Майами» одержал разгромную победу со счетом 4:1 благодаря дублям Тадео Альенде (32-я и 60-я минуты) и Жорди Альбы (45+3, 63). Месси поучаствовал в первых трех голах.

Всего на счету 38-летнего Месси в этом сезоне MLS 24 гола и 17 передач.

Больше за регулярный сезон по системе «гол+пас» набирал только Карлос Вела за «Лос-Анджелес» в 2019 году — 34 гола и 15 передач.

Месси возглавляет бомбардирскую гонку MLS и идет вторым в списке лучших ассистентов.

«Интер Майами» занимает третье место в Восточной конференции. Команде осталось провести два матча до конца регулярного чемпионата.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол MLS Лионель Месси Интер Майами
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
