«Акрон» на последних минутах упустил победу над «Пари НН» в матче РПЛ

Клуб Дзюбы на последних минутах упустил победу в матче РПЛ

«Акрон» пропустил решающий гол на 94-й минуте и упустил победу над «Пари НН». Встреча в Тольятти завершилась со счетом 2:2

Фото: телеграм-канал ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с нижегородским «Пари НН» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отличились Жилсон Беншимол (40-я минута) и Стефан Лончар (63-я). У «Пари НН» голами отметились Свен Карич (47) и Зе Турбо (94).

«Акрон» занимает восьмое место с 12-ю очками, а нижегородский клуб, набравший 11 очков, расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Акрон» дома сыграет с «Зенитом» 18 октября, а «Пари НН» — с «Ростовом» 19 октября.

«Акрон» 12 сентября подписал 36-летнего Артема Дзюбу. В прошлом туре РПЛ, в матче против «Ростова», форвард забил свой дебютный гол за новую команду.