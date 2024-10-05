Клуб Дзюбы на последних минутах упустил победу в матче РПЛ
Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с нижегородским «Пари НН» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев забитыми мячами отличились Жилсон Беншимол (40-я минута) и Стефан Лончар (63-я). У «Пари НН» голами отметились Свен Карич (47) и Зе Турбо (94).
«Акрон» занимает восьмое место с 12-ю очками, а нижегородский клуб, набравший 11 очков, расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Акрон» дома сыграет с «Зенитом» 18 октября, а «Пари НН» — с «Ростовом» 19 октября.
«Акрон» 12 сентября подписал 36-летнего Артема Дзюбу. В прошлом туре РПЛ, в матче против «Ростова», форвард забил свой дебютный гол за новую команду.
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