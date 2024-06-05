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Российский бизнесмен купил за $95 тыс. тренировку c экс-чемпионом UFC

Бизнесмен Роман Шпигель купил тренировку c экс-чемпионом UFC Оливейрой
Оливейра выставил тренировку в качестве лота на благотворительном аукционе футболиста Неймара в поддержку жертв наводнения в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Всего на аукционе было продано лотов на общую сумму $5,1 млн
Чарльз Оливейра
Чарльз Оливейра (Фото: Global Look Press)

Российский бизнесмен Роман Шпигель заплатил $95 тыс. за участие в тренировочном лагере бывшего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры. Об этом сообщает MMA Fighting.

Оливейра выставил тренировку в качестве лота на благотворительном аукционе футболиста Неймара в поддержку жертв наводнения в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Всего на аукционе было продано лотов на общую сумму $5,1 млн.

Отмечается, что Шпигель также заплатил $190 тыс. за посещение дома Неймара и «шестизначную сумму» за участие в матче с бразильским футбольным клубом «Фламенго» и барбекю в доме защитника клуба Лео Перейры.

Шпигель в соцсетях опубликовал видео с аукциона. Он является инвестором в сфере медицины. Женат на бывшей бразильской телеведущей Татиане Барибьери. Шпигель также очень активен в соцсетях, где рассказывает о своей жизни. В Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) у него более 900 тыс. подписчиков, у жены — 1,7 млн.

На счету 34-летнего Оливейры 34 победы, десять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Титула чемпиона он лишился в бою с россиянином Исламом Махачевым в октябре 2022 года.

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Руслан Алиев
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