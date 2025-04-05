«Реал» с 19-летним дебютантом в воротах проиграл «Валенсии»

«Валенсия» впервые с 2008 года победила «Реал» в гостевом матче. Из-за травм двух основных голкиперов место в воротах «Реала» занял 19-летний дебютант Фран Гонсалес

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Футболисты мадридского «Реала» проиграли «Валенсии» со счетом 1:2 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голы забили Муктар Дьякаби (15-я минута) и Уго Дуро (90+5). У проигравших отличился Винисиус Жуниор (50).

Кроме того, Винисиус на 13-й минуте не реализовал пенальти.

Из-за травм двух основных голкиперов, бельгийца Тибо Куртуа и украинца Андрея Лунина, место в воротах «Реала» занял 19-летний дебютант Фран Гонсалес. Последний раз столь молодой вратарь дебютировал за «Реал» в сезоне 1999/00, когда это сделал 18-летний Икер Касильяс.

«Валенсия» обыграла «Реал» в гостях впервые с 23 марта 2008 года (3:2).

«Реал» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирующей «Барселоне» (66) матч 30-го тура еще предстоит. «Валенсия» с 34 очками расположилась на 13-й строчке.

В следующем туре «Реал» 13 апреля в гостях сыграет с «Алавесом», «Валенсия» двумя днями ранее примет «Севилью».