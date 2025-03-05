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Петиция о переименовании автострады Гретцки не получила большой поддержки

Петиция о переименовании автострады Гретцки собрала в Канаде 12 тысяч голосов
Гретцки начали критиковать в Канаде за дружбу с Трампом, который предложил стране войти в состав США. На change.org появилась петиция о переименовании названного в честь Гретцки шоссе в Эдмонтоне, она собрала менее 13 тыс. голосов
Уэйн Гретцки
Уэйн Гретцки (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Петиция на сайте change.org с призывом к городскому совету Эдмонтона (провинция Альберта, Канада) переименовать названную в честь рекордсмена НХЛ Уэйна Гретцки автомагистраль собрала за две недели менее 13 тыс. голосов.

При этом на сайте появилось еще несколько петиций c требованием сохранить название Wayne Gretzky Drive, которое дорога получила в 1999 году, но их подписали только десятки человек.

Для сравнения — петиция на том же сайте за переигровку четвертьфинального матча футбольного Евро-2024 между Испанией и Германией за два дня собрала более 320 тыс. голосов.

Гретцки столкнулся с критикой на родине из-за близких отношений с Дональдом Трампом, который предлагал Канаде войти в состав США, а бывшему хоккеисту — баллотироваться на пост премьер-министра.

После Турнира четырех наций, который выиграла Канада и на котором Гретцки выразил поддержку сборной США, четырехкратного обладателя Кубка Стэнли стали обвинять в предательстве на родине, писала The Guardian.

Трамп заступился за раскритикованного в Канаде Гретцки
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Уэйн Гретцки с женой Джанет на инаугурации Дональда Трампа

В итоге в конце февраля Трампу пришлось заступиться за Гретцки, которого он объявил «свободным агентом», чтобы о нем больше не отзывались плохо.

Гретцки — рекордсмен НХЛ по главным показателям результативности: заброшенным шайбам, результативным передачам и очкам. Его снайперский рекорд (894 шайбы) в этом сезоне НХЛ может побить российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Канада Эдмонтон Уэйн Гретцки
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