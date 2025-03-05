Петиция о переименовании автострады Гретцки не получила большой поддержки
Петиция на сайте change.org с призывом к городскому совету Эдмонтона (провинция Альберта, Канада) переименовать названную в честь рекордсмена НХЛ Уэйна Гретцки автомагистраль собрала за две недели менее 13 тыс. голосов.
При этом на сайте появилось еще несколько петиций c требованием сохранить название Wayne Gretzky Drive, которое дорога получила в 1999 году, но их подписали только десятки человек.
Для сравнения — петиция на том же сайте за переигровку четвертьфинального матча футбольного Евро-2024 между Испанией и Германией за два дня собрала более 320 тыс. голосов.
Гретцки столкнулся с критикой на родине из-за близких отношений с Дональдом Трампом, который предлагал Канаде войти в состав США, а бывшему хоккеисту — баллотироваться на пост премьер-министра.
После Турнира четырех наций, который выиграла Канада и на котором Гретцки выразил поддержку сборной США, четырехкратного обладателя Кубка Стэнли стали обвинять в предательстве на родине, писала The Guardian.
В итоге в конце февраля Трампу пришлось заступиться за Гретцки, которого он объявил «свободным агентом», чтобы о нем больше не отзывались плохо.
Гретцки — рекордсмен НХЛ по главным показателям результативности: заброшенным шайбам, результативным передачам и очкам. Его снайперский рекорд (894 шайбы) в этом сезоне НХЛ может побить российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».