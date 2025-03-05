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Клуб Первой лиги отреагировал на информацию о задержке зарплаты игрокам

«Арсенал» отреагировал на информацию о задержке зарплаты игрокам на 2,5 месяца
«Чемпионат» сообщил, что тульский «Арсенал» не платит игрокам 2,5 месяца. В клубе заявили, что ситуацию с «краткосрочным» несоответствием выплат графику уже разрешили
Фото: vk.com / pfcarsenaltula
Фото: vk.com / pfcarsenaltula

Тульский «Арсенал» в телеграм-канале назвал не соответствующей действительности информацию о том, что футболистам задерживают зарплату на 2,5 месяца.

В клубе заявили, что ситуация с «краткосрочным несоответствием запланированному графику выплат» возникла из-за юридических трудностей у одного из партнеров и уже разрешена.

О задержках зарплаты в клубе ранее в среду сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, который сказал, что «пока позитивных подвижек не предвидится».

«Арсенал» занимает девятое место в Первой лиге после 22 туров.

В сезоне 2014/15 и с 2016 по 2022 год клуб выступал в РПЛ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Арсенал Тула Первая лига (ФНЛ)
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