Клуб Первой лиги отреагировал на информацию о задержке зарплаты игрокам

«Арсенал» отреагировал на информацию о задержке зарплаты игрокам на 2,5 месяца

«Чемпионат» сообщил, что тульский «Арсенал» не платит игрокам 2,5 месяца. В клубе заявили, что ситуацию с «краткосрочным» несоответствием выплат графику уже разрешили

Фото: vk.com / pfcarsenaltula

Тульский «Арсенал» в телеграм-канале назвал не соответствующей действительности информацию о том, что футболистам задерживают зарплату на 2,5 месяца.

В клубе заявили, что ситуация с «краткосрочным несоответствием запланированному графику выплат» возникла из-за юридических трудностей у одного из партнеров и уже разрешена.

О задержках зарплаты в клубе ранее в среду сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, который сказал, что «пока позитивных подвижек не предвидится».

«Арсенал» занимает девятое место в Первой лиге после 22 туров.

В сезоне 2014/15 и с 2016 по 2022 год клуб выступал в РПЛ.