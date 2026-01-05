Кто из звезд мирового спорта ушел из жизни в 2025 году

В 2025 году мировой спорт простился со многими известными спортсменами и деятелями спорта. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Никита Симонян (Фото: Sport-Express / TASS)

Футбол

Никита Симонян

В конце ноября скончался Никита Симонян, первый вице-президент РФС, легенда «Спартака» и сборной СССР. В октябре ему исполнилось 99 лет, а незадолго до смерти президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда за заслуги перед отечественным футболом.

В составе сборной СССР Симонян стал олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1958 году был капитаном команды на дебютном для сборной Советского Союза чемпионате мира в Швеции. На том турнире Симонян забил первый гол в истории национальной команды на чемпионатах мира (в матче против Англии). Всего за сборную провел 20 матчей и забил в них 10 мячей.

В чемпионатах СССР он принял участие в 285 играх в качестве игрока, забив 145 голов. Выступая за московский «Спартак», Симонян стал обладателем четырех титулов чемпиона СССР (1952, 1953, 1956 и 1958 годов) и дважды завоевывал Кубок СССР (1950 и 1958 годы).

На счету Симоняна 160 голов за «красно-белых», что делает его лучшим бомбардиром в истории клуба. Как тренер, Симонян дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969) и один раз добился этого результата с ереванским «Араратом» (1973).

Тони Бук

В январе в возрасте 90 лет умер бывший капитан и главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Тони Бук.

Бук, игравший на позиции защитника, начал карьеру в полупрофессиональных клубах и лишь в 30 лет, в 1964 году, перешел в «Плимут Аргайл», выступавший во втором дивизионе Англии. Спустя два года он перешел в «Манчестер Сити», где и играл до завершения карьеры в 1974 году.

За время выступлений в «Манчестер Сити» Бук сыграл 315 матчей и забил 5 голов. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, два Суперкубка Англии, Кубок лиги и Кубок обладателей кубков.

После завершения карьеры игрока Бук трижды возглавлял «Манчестер Сити» в качестве главного тренера (1974–1979, 1989, 1993). Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в сезоне 1975/76. Позже он был назначен почетным президентом, а затем — пожизненным президентом официального фан-клуба.

Денис Лоу

В январе на 85-м году жизни скончался Денис Лоу, легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии. За «МЮ» он выступал в период с 1962 по 1973 год, завоевав множество трофеев, включая два чемпионства Англии, Кубок европейских чемпионов и «Золотой мяч» в 1964 году.

Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с 237 голами. Помимо «Манчестер Юнайтед», Лоу играл за «Манчестер Сити», «Хаддерсфилд Таун» и итальянский «Торино». За сборную Шотландии Лоу провел 55 матчей и забил 30 голов, являясь одним из лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Лео Бенхаккер

Лео Бенхаккер, прославленный голландский тренер, работавший с мадридским «Реалом», «Аяксом» и возглавлявший четыре национальные сборные, скончался на 83-м году жизни.

Бенхаккер трижды приводил «Реал» к чемпионству в Испании (1987-1989), а также дважды выигрывал чемпионат Нидерландов с «Аяксом» и один раз — с «Фейенордом».

Под его руководством сборная Тринидада и Тобаго впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира (2006), а сборная Польши впервые пробилась на Евро (2008). Помимо этого, Бенхаккер тренировал сборные Нидерландов и Саудовской Аравии, а также работал в клубах Швейцарии, Турции, Мексики и Венгрии.

Жорже Кошта

Бывший защитник «Порту» Жорже Кошта, ставший победителем Лиги чемпионов в сезоне 2003/04, скончался в возрасте 53 лет. По информации A Bola, причиной смерти стал сердечный приступ.

Кошта, занимавший должность спортивного директора «Порту», почувствовал себя плохо после интервью местному телеканалу SportTV на базе клуба, около 12:30 по местному времени. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Сан-Жуан и поместили в отделение интенсивной терапии, но врачам не удалось его спасти. Известно, что в 2022-м он уже переносил сердечный приступ.

Кошта выступал за «Порту» с 1990 по 2005 год и был капитаном команды. За свою карьеру он завоевал множество трофеев, включая восемь титулов чемпиона Португалии, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В составе сборной Португалии Кошта провел 50 матчей и стал бронзовым призером Евро-2000.

После завершения карьеры игрока Кошта тренировал ряд клубов, среди которых португальские «Брага», «Пасуш де Феррейра», «Фаренсе», румынский ЧФР, кипрские АЕЛ и «Анортосис», а также руководил сборной Габона.

Диогу Жота

В июле в автокатастрофе трагически погиб нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота. Вместе с 28-летним футболистом погиб его брат Андре, выступавший за клуб «Пенафиел». По информации Marca, автомобиль, в котором они находились, съехал с трассы и загорелся. Причиной могла стать шина, лопнувшая при обгоне. Опознание было затруднено из-за сильных повреждений.

Федерация футбола Португалии подтвердила гибель игроков и выразила соболезнования их близким.

Жота играл за «Ливерпуль» с 2020 года, став чемпионом Англии и обладателем национальных кубков. На его счету 46 матчей за сборную Португалии и две победы в Лиге наций. Ранее он выступал за «Атлетико», «Порту» и «Вулверхэмптон».

Юрая Ренни

В июне возрасте 65 лет скончался Юрая Ренни, первый темнокожий арбитр в истории английской Премьер-лиги (АПЛ). Ренни работал в АПЛ с 1997 по 2008 год, а его судейская карьера началась еще в 1979 году.

Он дебютировал в высшем дивизионе 23 августа 1997 года в матче между «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед». В 2000 году Ренни получил статус арбитра ФИФА и в общей сложности отработал более 300 матчей в АПЛ.

В апреле стало известно, что Ренни диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание, из-за которого он был вынужден пользоваться инвалидной коляской.

Хоккей

Марсель Бонин

В январе на 94-м году жизни скончался канадский форвард Марсель Бонин, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, выступавший в 1950-х и 1960-х годах.

Бонин начал свою карьеру в «Детройт Ред Уингз» в 1952 году и завоевал свой первый Кубок Стэнли в 1955-м. После непродолжительных периодов в «Бостон Брюинз» и «Квебек Эйсез» он перешел в «Монреаль», где выиграл еще три Кубка Стэнли за пять сезонов. В 1959 году именно его шайба принесла «Монреалю» победу в финале.

За свою карьеру в НХЛ Марсель Бонин сыграл 454 матча, забросил 97 шайб и отдал 175 результативных передач.

Алекс Дельвеккио

В возрасте 93 лет ушел из жизни Алекс Дельвеккио, игрок «Детройт Ред Уингз». Его карьера в клубе длилась с 1951 по 1973 год. В составе «Детройта» Дельвеккио трижды выигрывал Кубок Стэнли и 11 сезонов подряд носил капитанскую нашивку.

В его активе 1281 очко (456 голов + 825 результативных передач) за 1550 игр. Он занимает третью строчку в истории клуба по набранным очкам. Хоккеист 13 раз участвовал в Матче звезд. В 1977 году Дельвеккио был включен в Зал хоккейной славы, а его номер «10» был официально выведен из обращения в 1991 году.

Дональд Маршалл

Канадец Дональд Маршалл, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс», скончался в октябре в возрасте 93 лет. Пресс-служба клуба выразила соболезнования, отметив, что Маршалл был последним оставшимся в живых игроком команды, которая выиграла пять Кубков подряд (1956–1960 годы).

Форвард провел 1176 матчей в НХЛ, в которых набрал 589 очков (265 голов+ 324 передачи). Помимо «Монреаля», он также играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало Сейбрз» и «Торонто Мейпл Лифс». Спортивную карьеру Маршалл завершил после сезона 1971/72.

Кен Драйден

В начале сентября на 79-м году жизни скончался легендарный хоккейный вратарь Кен Драйден. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком.

Драйден, выступавший за «Монреаль Канадиенс» с 1970 по 1979 год, шесть раз завоевывал Кубок Стэнли (1971, 1973, 1976-1979). Кроме того, он делит рекорд по количеству чемпионских титулов среди вратарей с другим канадцем, Жаком Плантом. Драйден пять раз признавался лучшим вратарем сезона, занимая пятое место в НХЛ по этому показателю (лидер — Плант с 7 наградами).

Хоккеист выступал за любительскую сборную Канады на чемпионате мира 1969 года, а также сыграл в четырех матчах знаменитой Суперсерии 1972 года против сборной СССР.

В 1983 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. В 2007 году «Монреаль Канадиенс» увековечил его номер «29». Помимо спортивных достижений, Драйден занимал пост президента «Торонто» в 1997 году, а с 2004 по 2006 год возглавлял Министерство социального обеспечения Канады, предварительно избравшись в палату общин.

Берни Парент

В возрасте 80 лет ушел из жизни Берни Парент, легендарный вратарь и тренер «Филадельфия Флайерз», включенный в Зал хоккейной славы.

Парент был ключевой фигурой в завоевании «Филадельфией» двух Кубков Стэнли подряд в 1974 и 1975 годах — достижение, которое клубу с тех пор не удавалось повторить. Сам Парент дважды подряд становился лучшим вратарем сезона и самым ценным игроком плей-офф. Ему до сих пор принадлежит рекорд «Филадельфии» по количеству «сухих» матчей (50).

Карьера Парента оборвалась в 1979 году (в возрасте 34 лет) из-за случайного попадания клюшкой в глаз. Однако он смог вернуться в «Филадельфию», но уже в качестве тренера и представителя клуба.

В 1979 году «Филадельфия» вывела из обращения номер «1», под которым выступал Парент, а в 1984 году он стал первым игроком клуба, удостоенным чести быть включенным в Зал хоккейной славы. В 2017 году НХЛ включила Парента в список ста величайших игроков в истории лиги, наряду с 14 другими вратарями.

Борис Скрынник

В декабре умер президент Федерации хоккея с мячом (ФХМР), экс-глава международной федерации (FIB) и заслуженный тренер Борис Скрынник. Ему было 77 лет. Он возглавлял ФХМР с 2009 года, а в 2006–2022 годах также руководил FIB.

В конце ноября появилась информация о том, что Скрынник досрочно покинет пост президента ФХМР по состоянию здоровья. В связи с этим была назначена внеочередная выборная конференция на 26 декабря.

Скрынник, в прошлом хоккеист, выступавший за архангельский «Водник» и сыктывкарский «Строитель», после завершения игровой карьеры занимался административной и тренерской деятельностью. Он занимал должности президента «Водника» и вице-президента московского «Динамо».

Баскетбол

Дик Барнетт

27 апреля в возрасте 89 лет скончался Дик Барнетт, двукратный чемпион НБА в составе «Нью-Йорк Никс». Бывший защитник умер в доме престарелых в городе Ларго, штат Флорида.

Барнетт провел в НБА 14 сезонов, включая девять лет в «Никс», с которыми завоевал чемпионские титулы в 1970 и 1973 годах — единственные в истории клуба. Он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров «Никс». В 1990 году команда увековечила его игровой номер «12», выведя его из обращения.

Также игрок был включен в Зал славы баскетбола как игрок, а также как член студенческой команды университета Теннесси, которая трижды подряд становилась чемпионом страны в 1957-1959 годах, став первым в истории чемпионом среди учебных заведений для темнокожих.

Джуниор Бриджмен

В марте ушел из жизни Джуниор Бриджмен, бывший игрок НБА и совладелец «Милуоки Бакс». Ему было 72 года.

Выбранный «Лос-Анджелес Лейкерс» под восьмым номером драфта 1975 года, Бриджмен вскоре оказался частью знакового обмена, который привел Карима Абдул-Джаббара в «Лейкерс».

Бриджмен провел в лиге 12 сезонов, выступая за «Милуоки» и «Лос-Анджелес Клипперс». Он занимает третье место по количеству матчей (711) в истории «Бакс», уступая только Яннису Адетокунбо и Крису Миддлтону. В 1988 году «Милуоки» увековечил его номер — «2».

После завершения карьеры в НБА Бриджмен успешно занялся бизнесом. Он приобрел более 450 франшиз ресторанов быстрого питания, включая Wendy's, Chili's и Pizza Hut, а затем стал владельцем компании по розливу Coca-Cola. В 2016 году он продал почти половину своих ресторанных активов. Forbes оценил его состояние в $1,4 млрд, что делало его одним из четырех миллиардеров среди бывших и действующих баскетболистов, наряду с Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном и Леброном Джеймсом.

В 2024 году Бриджмен стал владельцем 10% акций «Милуоки».

Людмила Базаревич

В ноябре Российская федерация баскетбола (РФБ) сообщила о кончине многократной чемпионки мира и Европы в составе сборной СССР Людмилы Базаревич. Ей было 86 лет.

Базаревич была выдающейся баскетболисткой, завоевавшей золото чемпионатов мира 1964 и 1967 годов, а также побеждавшей на чемпионатах Европы (1962, 1964, 1966, 1968, 1970). В ее активе также серебро Универсиады, титулы чемпионки СССР и Спартакиады народов СССР.

В РФБ назвали Людмилу Базаревич одной из величайших баскетболисток XX века.

Базаревич — мать Сергея Базаревича, вице-чемпиона мира и Европы, первого российского игрока в НБА, который в 2016–2021 годах был главным тренером сборной России. Ее внук, Дмитрий Базаревич, также связан с баскетболом и является членом тренерского штаба «Химок».

Другие виды спорта

Евгения Шишкова и Вадим Наумов

В январе в результате авиакатастрофы погибли российские фигуристы, чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В воздушном пространстве рядом с национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись самолет American Airlines Bombardier CRJ700, следовавший из Уичиты (Канзас), и военный вертолет армии США Black Hawk. На борту пассажирского самолета находилось 60 человек, включая членов спортивных команд.

Спортивные достижения пары включают победу на Чемпионате СССР в Минске в 1991 году, а также золото Чемпионата мира 1994 года в Тибе (Япония). В 1995 году они завоевали серебряную медаль на Чемпионате мира в Бирмингеме. С 1991 по 1995 год Шишкова и Наумов стабильно занимали призовые места на Чемпионатах Европы. В 1996 году пара стала победителями Чемпионата России, который проходил в Самаре.

Бувайсар Сайтиев

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в марте на 50-м году жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у Сайтиева были проблемы с сердцем, и до своей кончины он проходил лечение в одной из московских больниц.

«Несмотря на все усилия врачей, его не стало. Но он останется в наших сердцах как человек, который посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению своему народу», — сказал Кадыров.

Сайтиев, признанный одним из ведущих борцов вольного стиля в истории, завершил профессиональную спортивную карьеру в 2009 году. В его активе три золотые олимпийские медали (1996, 2004, 2008) в весе до 74 кг, а также шесть побед на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы. Также он выиграл Игры доброй воли в 1998 году.

В 2016 году Сайтиев продолжил деятельность в сфере государственной службы, будучи избранным депутатом Государственной Думы VII созыва, где он занимал место в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Халк Хоган

В июле на 72-м году жизни скончался Халк Хоган, знаменитый рестлер и актер из США. Официальной причиной смерти стал инфаркт миокарда.

24 июля к дому Хогана во Флориде приехала скорая помощь. Медики получили вызов из-за остановки сердца у рестлера. Тело вынесли на носилках и увезли в больницу. За несколько недель до этого жена Хогана, Скай, опровергала слухи о его плохом самочувствии, говоря, что с сердцем у него все в порядке и он восстанавливается после операции на шее.

Халк Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году, а в 1983 году подписал контракт с World Wrestling Federation (WWF), которая позже стала известна как WWE. Параллельно с рестлингом, Хоган начал сниматься в кино в 1982 году. Он известен по таким фильмам, как «Гром в раю», «Силач Санта-Клаус» и «Крутой Уокер», «Рокки 3».

Эдди Джордан

Владелец команды «Формулы-1» Jordan, ирландский предприниматель и телеведущий Эдди Джордан ушел из жизни в возрасте 76 лет. Он скончался в Кейптауне после продолжительной борьбы с раком простаты.

Джордан владел командой с 1991 по 2005 год, которая в настоящее время выступает в «королевских гонках» под названием Aston Martin. Примечательно, что в 1991 году Джордан дал шанс дебютировать в «Формуле-1» Михаэлю Шумахеру, пригласив его на Гран-при Бельгии. Помимо руководства командой, Джордан в прошлом был гонщиком и менеджером.

После ухода из «Формулы-1» он стал известным телеведущим и комментатором, работая на Би-би-си, в Top Gear и запуская собственный подкаст.

Дик Баттон

В возрасте 95 лет ушел из жизни Дик Баттон, американский фигурист и двукратный олимпийский чемпион (1948, 1952). Он завоевал золотые олимпийские награды в 1948 и 1952 годах, а также одержал пять последовательных побед на чемпионатах мира с 1948 по 1952 год.

Баттон известен как пионер в истории фигурного катания: в 1948 году он первым в истории исполнил двойной аксель, а впоследствии стал первым, кто чисто приземлил тройной риттбергер. После окончания соревновательной карьеры он работал комментатором фигурного катания на телеканале NBC и в 2015 году был внесен в Зал славы спортивного вещания.

Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, погибла в возрасте 31 года в Пакистане в результате схода камней. Инцидент произошел 28 июля на высоте около 5700 м, когда Дальмайер и ее напарник совершали восхождение на пик Лайла (6069 м). Тело спортсменки было найдено спасателями спустя два дня из-за осложнений, связанных с погодными условиями.

Дальмайер, завершившая карьеру в 2019 году, завоевала три олимпийские медали (две золотые и одну бронзовую) на Играх в Пхенчхане, а также семь титулов чемпионки мира. Помимо спортивных достижений, она была сертифицированным горным гидом и сотрудником горноспасательной службы. Также занималась телевизионной экспертной деятельностью на ZDF.

Агнеш Келети

2 января, незадолго до своего 104-летия, ушла из жизни легендарная венгерская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка Агнеш Келети.

Келети начала заниматься гимнастикой в 1937 году и уже через два года вошла в состав сборной. В 1940 году она стала чемпионкой Венгрии, однако из-за своего еврейского происхождения была вынуждена прервать спортивную карьеру в годы войны.

После войны Келети доминировала на национальных чемпионатах, завоевав 46 золотых медалей (1947–1956). Из-за травмы она пропустила Игры 1948 года. На Олимпиаде-1952 в Хельсинки она стала олимпийской чемпионкой в вольных упражнениях, а также выиграла серебро и две бронзы. На Играх 1956 года в Мельбурне она завоевала четыре золотые медали (вольные упражнения, брусья, бревно и групповые упражнения) и две серебряные.Также в ее активе золото, серебро и бронза чемпионата мира 1954 года.

В связи с событиями в Венгрии в 1956 году, после Олимпиады Келети осталась в Австралии, а затем переехала в Израиль, где занималась тренерской деятельностью. В 2015 году она вернулась в Венгрию.

В 2002 году Агнеш Келети была включена в Международный зал славы гимнастики. В 2023 году она стала старейшей живущей олимпийской чемпионкой. 9 января ей бы исполнилось 104 года.

Акинори Накаяма

На 83-м году жизни скончался шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике из Японии, Акинори Накаяма. Причиной смерти стал рак желудка.

На Олимпийских играх 1968 года в Мехико японский гимнаст завоевал четыре золотые медали (кольца, брусья, перекладина, командное многоборье). На Играх-1972 в Мюнхене он выиграл еще два золота (кольца, команда). Также в его активе две серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Он 12 раз поднимался на пьедестал почета чемпионатов мира, семь раз завоевав золото. Накаяма является одним из трех гимнастов в истории, которым удалось дважды стать олимпийскими чемпионами в упражнениях на кольцах (наряду с советским гимнастом Альбертом Азаряном и китайцем Лю Яном). В 2005 году имя Акинори Накаямы было внесено во Всемирный зал славы гимнастики.

Галина Карполь

В ноябре на 84-м году жизни скончалась Галина Карполь, мастер спорта СССР, заслуженный тренер, бывший игрок и тренер легендарной «Уралочки», а также супруга Николая Карполя.

Галина Карполь (в девичестве Дуванова) выступала за «Уралочку» в 1966–1967 и 1969–1976 годах, а затем в течение 12 лет тренировала дублирующий состав команды (1976–1989). В клубе «Уралочка» подчеркивали, что Галина Михайловна более 50 лет шла рука об руку с Николаем Васильевичем Карполем, оказывая ему поддержку во время работы с национальной сборной и успешно заменяя его на посту главного тренера «Уралочки».

При ее участии команда девять раз становилась чемпионом СССР, четыре раза выигрывала Кубок СССР, трижды Кубок европейских чемпионов и становилась обладателем Кубка обладателей кубков.

Под руководством Николая Карполя команда дважды выигрывала Олимпиаду (1980, 1988), становилась чемпионом мира (1990), семь раз — чемпионом Европы и 25 раз приводила «Уралочку» к победе в чемпионате страны (СССР/России).

Анатолий Бондарчук

В возрасте 85 лет скончался Анатолий Бондарчук, олимпийский чемпион 1972 года в метании молота. Бондарчук был заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом Олимпийских игр 1972 года и бронзовым призером Олимпиады 1976 года. Он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды устанавливал мировые рекорды в метании молота.

После завершения карьеры спортсмена Анатолий Бондарчук тренировал сборную СССР по метанию молота на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов.

Феликс Баумгартнер

В июле погиб 56-летний австрийский парашютист Феликс Баумгартнер, известный своим прыжком из стратосферы в 2012 году. Трагедия произошла в Порто-Сант-Эльпидио, где он разбился на параплане.

Баумгартнер управлял моторным парапланом возле побережья Адриатического моря, когда, по предварительной информации, почувствовал себя плохо и потерял контроль над аппаратом. Он упал в бассейн одного из отелей и скончался на месте. В результате инцидента пострадала сотрудница отеля, получившая травму шеи.

Феликс Баумгартнер прославился прыжком из стратосферы, во время которого он преодолел звуковой барьер. Он установил три мировых рекорда: развив максимальную скорость 1357,6 км/ч, он прыгнул с высоты 38 969,40 м и преодолел самое длинное свободное падение в 36 402,6 м. Спортсмен провел в свободном падении 4 минуты 19 секунд, но ему не удалось побить прежний рекорд по продолжительности прыжка.