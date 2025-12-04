Капитан «Локомотива» заплатит ₽100 тыс. за ругань с фанатами «Спартака»

Баринов объяснил, что болельщики в атрибутике «Спартака» оскорбляли его и показывали средний палец и он не сдержался. КДК учел, что рядом были женщины и дети, и оштрафовал футболиста на 100 тыс. руб.

Дмитрий Баринов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов оштрафован на 100 тыс. руб. за ненормативную лексику и оскорбление болельщиков после матча Кубка России со «Спартаком». Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

«Локомотив» 26 ноября проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 в ответном матче четвертьфинала «пути РПЛ». Уходя с поля, Баринов вступил в перепалку с болельщиками на центральной трибуне.

«Баринов сказал, что не сдержался, были в его речи оскорбления и нецензурная лексика. Он ответил людям, которые оскорбляли его, показывали средний палец, они были в атрибутике «Спартака» на центральной трибуне», — объяснил Григорьянц.

При этом, по словам главы КДК, отягчающим обстоятельством для капитана «Локомотива» стало присутствие женщин и детей, которые просили автограф и могли слышать слова Баринова.

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года, выиграл чемпионат (2017/18) и три Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21).