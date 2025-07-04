Рахимова вела 5:2 в первом сете, но проиграла Носковой в третьем круге Уимблдона

Россиянка вела 5:2, но проиграла в третьем круге Уимблдона

Камилла Рахимова после сенсационной победы над пятой ракеткой мира не смогла развить успех и уступила чешке Линде Носковой

Камилла Рахимова (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге Рахимова уступила чешке Линде Носковой, 27-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 5:7.

В первом сете Рахимова, которая во втором круге победила пятую ракетку мира Джасмин Паолини из Италии, вела 5:2.

Следующей соперницей Носковой станет американка Аманда Анисимова.

Рахимовой 23 года, за карьеру она выиграла три парных титула в WTA, ее лучшим местом в рейтинге было 60-е в декабре 2024 года.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.