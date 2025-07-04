Россиянка вела 5:2, но проиграла в третьем круге Уимблдона
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге Рахимова уступила чешке Линде Носковой, 27-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 5:7.
В первом сете Рахимова, которая во втором круге победила пятую ракетку мира Джасмин Паолини из Италии, вела 5:2.
Следующей соперницей Носковой станет американка Аманда Анисимова.
Рахимовой 23 года, за карьеру она выиграла три парных титула в WTA, ее лучшим местом в рейтинге было 60-е в декабре 2024 года.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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