Россиянка победила восьмую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/2 финала турнира WTA в Чарлстоне (США).
В 1/4 финала 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под девятым номером, победила китаянку Чжэн Циньвэнь, восьмую ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.
Следующей соперницей Александровой будет американка Джессика Пегула, четвертый номер рейтинга WTA.
Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Турнир в Чарлстоне завершится 6 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн.
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