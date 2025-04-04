Александрова победила восьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь на турнире в Чарлстоне

Россиянка победила восьмую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA

Екатерина Александрова обыграла в двух сетах китаянку Чжэн Циньвэнь

Екатерина Александрова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/2 финала турнира WTA в Чарлстоне (США).

В 1/4 финала 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под девятым номером, победила китаянку Чжэн Циньвэнь, восьмую ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Александровой будет американка Джессика Пегула, четвертый номер рейтинга WTA.

Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Чарлстоне завершится 6 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн.