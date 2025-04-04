СКА сократил отставание в серии плей-офф КХЛ от московского «Динамо»

Клуб Романа Ротенберга выиграл в гостях пятый матч серии первого раунда, но все равно пока остается в шаге от вылета из плей-офф КХЛ

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Петербургский СКА в гостях обыграл московское «Динамо» в овертайме со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (2-я минута), Иван Демидов (29), Александр Никишин (53) и Сергей Сапего (72). У проигравших отличились Артем Михеев (5), Джордан Уил (46) и Артем Ильенко (58).

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Динамо». Шестой матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, команда Романа Ротенберга — седьмое.