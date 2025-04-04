 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

СКА сократил отставание в серии плей-офф КХЛ от московского «Динамо»

Клуб Романа Ротенберга выиграл в гостях пятый матч серии первого раунда, но все равно пока остается в шаге от вылета из плей-офф КХЛ
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Петербургский СКА в гостях обыграл московское «Динамо» в овертайме со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (2-я минута), Иван Демидов (29), Александр Никишин (53) и Сергей Сапего (72). У проигравших отличились Артем Михеев (5), Джордан Уил (46) и Артем Ильенко (58).

«Трактор» за 11 минут отыгрался с 0:4 и победил в матче плей-офф КХЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК «Адмирал»

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Динамо». Шестой матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, команда Романа Ротенберга — седьмое.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Динамо Москва
Материалы по теме
«Трактор» за 11 минут отыгрался с 0:4 и победил в матче плей-офф КХЛ
Спорт
Хет-трик Ремпала принес «Салавату» победу над «Сибирью» в плей-офф КХЛ
Спорт
Клуб КХЛ «Авангард» назначил нового генерального менеджера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 17:34
Трамп продлил работу TikTok в США на 75 днейПолитика, 23:15
Зеленский сообщил, кто представит Киев в США на переговорах по ресурсамПолитика, 23:11
Минобороны сообщило об ударе по цели в Кривом РогеПолитика, 22:33
Зеленский оценил сроки переговоров о размещении европейских военныхПолитика, 22:23
Власти Украины сообщили о 16 погибших после взрыва в Кривом РогеПолитика, 22:18
Умер Паша Техник. Чем он был известенLife, 22:10
Паша Техник умер в Таиланде⁠Общество, 22:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия передаст Кубе «Москвичи» для создания таксопаркаПолитика, 21:58
СКА сократил отставание в серии плей-офф КХЛ от московского «Динамо»Спорт, 21:54
Как «СИБУР ПолиЛаб» превращает полимеры в прорывные решения для экономикиОтрасли, 21:51
Россиянка победила восьмую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTAСпорт, 21:37
Франция решила запустить энергопроекты в Чернобыльской зоне отчужденияТехнологии и медиа, 21:32
Трамп заявил, что Вьетнам готов отменить пошлины для СШАПолитика, 21:25
«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд в матче с аутсайдером РПЛСпорт, 21:05