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Фигуристка Трусова назвала пол будущего ребенка

У фигуристов Трусовой и Игнатова будет сын
Серебряный призер Олимпийских игр провела вместе с супругом Макаром Игнатовым гендер-пати в Москве
Александра Трусова и Макар Игнатов
Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

У серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой (Игнатовой) будет сын. Как сообщает «Матч ТВ», фигуристка и ее супруг Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка на закрытом мероприятии в центре Москвы.

Пара провела гендер-пати в ресторане на Новом Арбате, где со второго этажа открывается вид на медиафасад кинотеатра «Октябрь». На экране появилось видео с надписью «У вас будет сын!»

О беременности 20-летняя Трусова объявила в конце марта.

В августе 2024 года спортсменка вышла замуж за Игнатова и сменила фамилию.

В Пекине Трусова первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Она также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы.

24-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратный победитель финала Кубка России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Александра Трусова (Игнатова) Макар Игнатов
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