«Трактор» за 11 минут отыгрался с 0:4 и победил в матче плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор» дома обыграл владивостокский «Адмирал» в овертайме со счетом 5:4 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Вячеслав Основин (шестая и 16-я минуты), Даниил Гутик (восьмая минута) и Павел Шэн (32). У проигравших отличились Григорий Дронов (48), Андрей Светлаков (49), Максим Шабанов (52), Стивен Кэмпфер (59) и Семен Дер-Аргучинцев (62).
«Трактор» за третий период отыгрался со счета 0:4, сравняв счет за 71 секунду до сирены.
Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет 6 апреля во Владивостоке.
«Трактор» стал первым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Адмирал» — восьмым.
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