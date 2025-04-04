Хет-трик Ремпала принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью» в плей-офф КХЛ

Хет-трик Ремпала принес «Салавату» победу над «Сибирью» в плей-офф КХЛ

Пятый матч первого раунда завершился со счетом 5:2. Уфимцы оказались в шаге от выхода в четвертьфинал

Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» дома победил новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:2 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Шелдон Ремпал (20-я, 39-я, 50-я минуты), также отличились Деннис Ян (52) и Джош Ливо (59). У проигравших шайбы забросили Энди Андреофф (6) и Тейлор Бек (57).

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестая игра пройдет 6 апреля в Новосибирске.

«Салават Юлаев» стал вторым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Сибирь» — восьмой.

Ранее команды дважды встречались в плей-офф. В 2011 году уфимцы победили в четырех матчах, в 2022-м — в пяти.