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Победитель ЧМ-2014 Хуммельс объявил о завершении карьеры в конце сезона

Чемпион мира в составе сборной Германии Хуммельс объявил о завершении карьеры
Последним клубом немецкого защитника Матса Хуммельса будет итальянская «Рома»
Матс Хуммельс
Матс Хуммельс (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Бывший футболист сборной Германии Матс Хуммельс объявил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что завершит карьеру в конце сезона.

«Конец. Какое было путешествие!» — написал 36-летний Хуммельс, который в нынешнем сезоне выступает за итальянскую «Рому».

Ранее Хуммельс также играл за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». В составе сборной Германии защитник провел 78 матчей и забил пять голов, стал победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии и дважды бронзовым призером Евро (2012, 2016).

Хуммельс выиграл пять чемпионатов Германии, три Кубка и пять Суперкубков страны, дважды доходил до финала Лиги чемпионов (2012/13, 2023/24 с «Боруссией»).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Германии по футболу Матс Хуммельс спортивная карьера ФК Рома ФК Бавария Боруссия Дортмунд
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