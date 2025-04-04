Плющенко отметил прогресс своего сына в нынешнем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не обращает внимания на «диванных экспертов». По словам Плющенко, его сын провел отличный сезон

Александр Плющенко (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко считает, что его 12-летний сын Александр провел отличный сезон. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«У него есть свои цели и задачи. Моя оценка — отличный сезон. Он идет дальше. Я вижу прогресс», — сказал Плющенко.

По словам Плющенко, он не обращает внимания на «диванных экспертов». «Мы не обращаем ни на кого внимания. Я вообще комментарии не читаю. У меня жена мониторит это дело. Есть команда, а я же вообще не смотрю на это все», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

В январе Плющенко-младший обратил на себя внимание, когда победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

Позднее он занял третье место в первенстве Центрального федерального округа и отобрался на Мемориал С.А. Жука, главные всероссийские соревнования в сезоне для юных фигуристов. На том турнире в Йошкар-Оле он в итоге занял 18-е место.