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Плющенко отметил прогресс своего сына в нынешнем сезоне

Плющенко: сын провел отличный сезон, на диванных экспертов внимания не обращаем
Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не обращает внимания на «диванных экспертов». По словам Плющенко, его сын провел отличный сезон
Александр Плющенко
Александр Плющенко (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко считает, что его 12-летний сын Александр провел отличный сезон. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«У него есть свои цели и задачи. Моя оценка — отличный сезон. Он идет дальше. Я вижу прогресс», — сказал Плющенко.

По словам Плющенко, он не обращает внимания на «диванных экспертов». «Мы не обращаем ни на кого внимания. Я вообще комментарии не читаю. У меня жена мониторит это дело. Есть команда, а я же вообще не смотрю на это все», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

В январе Плющенко-младший обратил на себя внимание, когда победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

Позднее он занял третье место в первенстве Центрального федерального округа и отобрался на Мемориал С.А. Жука, главные всероссийские соревнования в сезоне для юных фигуристов. На том турнире в Йошкар-Оле он в итоге занял 18-е место.

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