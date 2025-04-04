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УЕФА оштрафовал трех звезд «Реала» за неподобающее поведение в матче ЛЧ

УЕФА оштрафовал Мбаппе, Рюдигера и Себальоса за непристойное поведение в ЛЧ
Мбаппе, Рюдигер и Себальос были наказаны за свое поведение после матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Французский форвард на глазах болельщиков проигравшей команды схватился за пах
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

УЕФА оштрафовал трех футболистов мадридского «Реала» за неподобающее поведение в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщается на сайте организации.

Антонио Рюдигер оштрафован на €40 тыс., Килиан Мбаппе — на €30 тыс., Даниэль Себальос — на €20 тыс. Кроме того, Мбаппе и Рюдигер были дисквалифицированы на один матч условно с испытательным сроком в один год. В отношении Винисиуса Жуниора дисциплинарное производство открыто не было.

УЕФА начал расследование возможного нарушения дисциплинарных правил несколькими игроками «Реала» в конце марта. «Реал» 12 марта вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив «Атлетико» в серии пенальти. Команда отпраздновала победу перед толпой болельщиков. На распространенных в соцсетях видеороликах было видно, как Мбаппе хватается за пах во время празднования, а Рюдигер проводит пальцем возле горла.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом» 8 и 16 апреля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол УЕФА Лига Чемпионов Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
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