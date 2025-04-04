УЕФА оштрафовал трех звезд «Реала» за неподобающее поведение в матче ЛЧ
УЕФА оштрафовал трех футболистов мадридского «Реала» за неподобающее поведение в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщается на сайте организации.
Антонио Рюдигер оштрафован на €40 тыс., Килиан Мбаппе — на €30 тыс., Даниэль Себальос — на €20 тыс. Кроме того, Мбаппе и Рюдигер были дисквалифицированы на один матч условно с испытательным сроком в один год. В отношении Винисиуса Жуниора дисциплинарное производство открыто не было.
УЕФА начал расследование возможного нарушения дисциплинарных правил несколькими игроками «Реала» в конце марта. «Реал» 12 марта вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив «Атлетико» в серии пенальти. Команда отпраздновала победу перед толпой болельщиков. На распространенных в соцсетях видеороликах было видно, как Мбаппе хватается за пах во время празднования, а Рюдигер проводит пальцем возле горла.
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом» 8 и 16 апреля.
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