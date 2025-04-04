Олимпийский чемпион Устюгов передумал извиняться перед Большуновым

Лыжник Устюгов: сейчас я бы забрал слова об извинениях перед Большуновым

По словам 32-летнего лыжника, сразу после инцидента на чемпионате России в начале марта ему хотелось извиниться, но после того, что сказал Большунов в его сторону, такого желания у него больше нет

Сергей Устюгов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил «Чемпионату», что сейчас забрал бы свои слова об извинениях перед Александром Большуновым после их недавнего конфликта.

В начале марта во время полуфинального забега на чемпионате России в Казани у лыжников произошел небольшой контакт, после чего Устюгов махнул палкой в сторону Большунова. Устюгов забег в итоге выиграл, а Большунов стал третьим и не вышел в финал.

Устюгов после гонки пообещал, что извинится перед Большуновым за свое агрессивное поведение, которое он объяснил излишними эмоциями. Сам же Большунов позднее заявил, что Устюгов «проколол ему мышцу» и бил его «палкой в спину».

«В моменте, когда Александр мне прыгнул на лыжи, а я отмахнулся палкой, мне было стыдно — на нас же смотрят юные лыжники, какой пример они видят? Да, это было на эмоциях, но профессионалам такого уровня нужно их контролировать. Я сказал, что хочу извиниться. Но сейчас, после таких слов с его стороны в мой адрес, я бы слова об извинениях забрал», — сказал Устюгов.

По словам Устюгова, больше он не хочет «мусолить эту тему».

В позапрошлом сезоне между двумя олимпийскими чемпионами также были заочные перепалки и инцидент с падением во время соревнований.