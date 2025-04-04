Большунов выиграл пятую гонку подряд в финале Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).
Большунов показал результат 35 минут 35,7 секунды.
Второе место занял Павел Соловьев (отставание 3,7 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+19,9).
Ранее в финале Кубка России Большунов, у которого весь сезон были различные проблемы со здоровьем, также выиграл гонки на 3 км свободным стилем, две гонки на 10 км классическим стилем и личный спринт.
В Кировске у мужчин еще запланирован масс-старт на 10 км.
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