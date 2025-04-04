Большунов выиграл пятую гонку подряд в финале Кубка России

В тройку призеров в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем также вошли Павел Соловьев и Савелий Коростелев

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Большунов показал результат 35 минут 35,7 секунды.

Второе место занял Павел Соловьев (отставание 3,7 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+19,9).

Ранее в финале Кубка России Большунов, у которого весь сезон были различные проблемы со здоровьем, также выиграл гонки на 3 км свободным стилем, две гонки на 10 км классическим стилем и личный спринт.

В Кировске у мужчин еще запланирован масс-старт на 10 км.

Российские лыжники отстранены от соревнований международной федерации (FIS) с 2022 года.