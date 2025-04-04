Клуб КХЛ «Авангард» назначил нового генерального менеджера

Ушедший из «Динамо» Алексей Сопин стал генеральным менеджером «Авангарда»

Алексей Сопин, который в феврале покинул московское «Динамо», перешел на работу в омский клуб

Алексей Сопин (Фото: hawk.ru)

Алексей Сопин назначен генеральным менеджером «Авангарда». Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

В октябре 2024 года пост генменеджера «Авангарда» покинул Антон Курьянов, и.о. стал Евгений Забуга, но менее чем через два месяца также покинул клуб.

Сопину 38 лет, он выступал за «Авангард» в сезоне 2015/16.

С 2021 года по февраль 2025-го Сопин работал спортивным директором московского «Динамо», чьим воспитанником является.

«В «Авангарде» Алексей будет отвечать за развитие первой команды, а также будет помогать в укреплении всей нашей спортивной вертикали, куда входят академия и три команды. Гармоничное совмещение этих направлений и является залогом больших достижений, к которым мы всегда стремимся», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Омский клуб сейчас выступает в плей-офф, в серии первого раунда «Авангард» пока ведет у магнитогорского «Металлурга», действующего чемпиона КХЛ, со счетом 3–2.