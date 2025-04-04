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Биатлонист опоздал на контроль и пропустил спринт в Кубке Содружества

Даниила Серохвостова не допустили к старту в спринте на последнем этапе Кубка Содружества в Мурманске из-за того, что он опоздал на одну минуту на прохождение материального контроля перед гонкой
Даниил Серохвостов
Даниил Серохвостов (Фото: Донат Сорокин/ТАСС)

Российский биатлонист Даниил Серохвостов не смог принять участие в спринтерской гонке на последнем этапе Кубка Содружества в Мурманске из-за опоздания на материальный контроль (там форму спортсменов и винтовки проверяют перед стартом).

«Забыл пройти. Смотрю на время — 21 минута. Заезжаю сюда, на матконтроле уже никого нет. Спросил, где можно пройти, сказали, что по правилам нельзя. <...> Матконтроль закрывается за десять минут, а я пришел за девять. Когда подъезжал, уже никого не было, они ушли раньше. Ну что, мой косяк», — рассказал Серохвостов «Матч ТВ».

По словам Серохвостова, ему обидно, что для других спортсменов бывали исключения. «Как‑то некрасиво, когда кого‑то пускают, а кого‑то — нет», — добавил он.

Спринтерскую гонку в итоге выиграл Александр Логинов.

Серохвостов занял седьмое место в спринтерском зачете Кубка Содружества (на его счету была одна победа и два вторых места).

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Даниил Серохвостов
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