Логинов выиграл спринт на последнем этапе Кубка Содружества по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на последнем этапе Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.
Логинов преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 4,6 секунды, совершив два промаха на двух огневых рубежах.
Второе место занял россиянин Антон Бабиков (отставание 15,6 секунды; один промах). Третьим стал Ильназ Мухамедзянов (+26,8; 1).
В зачете спринтерских гонок победил белорус Антон Смольский.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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