Логинов выиграл спринт на последнем этапе Кубка Содружества по биатлону

Александр Логинов опередил в Мурманске Антона Бабикова и Ильназа Мухамедзянова

Александр Логинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на последнем этапе Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.

Логинов преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 4,6 секунды, совершив два промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял россиянин Антон Бабиков (отставание 15,6 секунды; один промах). Третьим стал Ильназ Мухамедзянов (+26,8; 1).

В зачете спринтерских гонок победил белорус Антон Смольский.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).