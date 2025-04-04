Лукашенко назвал атипичным разгром минским «Динамо» ЦСКА в плей-офф КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атипичной игру минского «Динамо» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ с московским ЦСКА.
Накануне «Динамо» в Минске победило со счетом 7:0. ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет. Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу минчан. Следующий матч пройдет 5 апреля в Москве.
«Рано еще. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского «Динамо». Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться на завтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
«Динамо» забросило семь шайб еще по итогам двух периодов. Лукашенко отметил, что в третьем периоде минчане «поступили благородно». «Да и ЦСКА молодцы, не ломились в открытую дверь, не старались с «нуля» уйти. А мы не старались добить, забить», — добавил президент Белоруссии.
В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое. ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча в «регулярке».
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