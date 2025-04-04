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Лукашенко назвал атипичным разгром минским «Динамо» ЦСКА в плей-офф КХЛ

Белорусский клуб накануне победил со счетом 7:0. Президент Белоруссии отметил, что хоккеисты «Динамо» «умеют как сыграть отлично, так и провалиться на завтра»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атипичной игру минского «Динамо» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ с московским ЦСКА.

Накануне «Динамо» в Минске победило со счетом 7:0. ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет. Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу минчан. Следующий матч пройдет 5 апреля в Москве.

«Рано еще. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского «Динамо». Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться на завтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

«Динамо» забросило семь шайб еще по итогам двух периодов. Лукашенко отметил, что в третьем периоде минчане «поступили благородно». «Да и ЦСКА молодцы, не ломились в открытую дверь, не старались с «нуля» уйти. А мы не старались добить, забить», — добавил президент Белоруссии.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое. ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча в «регулярке».

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Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск Александр Лукашенко ХК ЦСКА
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Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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