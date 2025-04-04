Преемница Винер объяснила свой уход из Федерации гимнастики России

Преемница Винер Капранова: ушла из ФГР, чтобы сосредоточиться на клубной работе

Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова, которую Винер в 2024-м называла следующим президентом ВФХГ, покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России из-за желания сосредоточиться на клубной работе

Ольга Капранова (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР), чтобы сосредоточиться на клубной работе. Об этом она рассказала «РИА Новости».

«Хочу сосредоточиться на клубной работе, а федерация много работает со спортсменками сборной. Так что решение для меня очевидное», — заявила Капранова.

Она отметила, что занимается гимнастическими клубами уже 15 лет. «Бывали разные периоды, но на сегодня 70% спортсменок в художественной гимнастике тренируются в клубах», — добавила Капранова.

Должность вице-президента ФГР Капранова занимала с октября 2024 года.

Ирина Винер в июле 2024-го говорила, что Капранова может стать следующим руководителем Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), но в октябре ВФХГ объединили с четырьмя другими организациями в ФГР.

Капранова выступала за сборную России в 2003–2009 годах, после окончания спортивной карьеры стала тренером, получила международную судейскую категорию. С 2012 года до реорганизации в 2022-м она возглавляла СШОР № 74 Москомспорта, также открыла свою школу художественной гимнастики.