Белоруска выиграла спринт на последнем этапе Кубка Содружества
Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей спринта на последнем этапе Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.
Смольская преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 45,3 секунды, совершив один промах на двух огневых рубежах.
Второе место заняла россиянка Анастасия Халили (отставание 15 секунд; три промаха). Третье место заняла белоруска Анна Сола (+22,8; 3).
В зачете спринтерских гонок победила россиянка Тамара Дербушева.
Позднее в пятницу пройдет мужской спринт.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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