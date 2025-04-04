Белоруска выиграла спринт на последнем этапе Кубка Содружества

Динара Смольская опередила в Мурманске россиянку Анастасию Халили и соотечественницу Анну Солу

Динара Смольская (Фото: Арина Антонова / ТАСС)

Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей спринта на последнем этапе Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.

Смольская преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 45,3 секунды, совершив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла россиянка Анастасия Халили (отставание 15 секунд; три промаха). Третье место заняла белоруска Анна Сола (+22,8; 3).

В зачете спринтерских гонок победила россиянка Тамара Дербушева.

Позднее в пятницу пройдет мужской спринт.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).