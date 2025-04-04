Березуцкий раскритиковал судей и завершил пресс-конференцию за 15 секунд
Пресс-конференция главного тренера «Сабаха» Василия Березуцкого после первого матча 1/2 финала Кубка Азербайджана продлилась всего 15 секунд.
«Сабах» в этом матче обыграл «Нефтчи» со счетом 2:1.
«Ребята сегодня молодцы, хорошо сражались. Играли против 11 футболистов и трех судей. А главное, что еще судьи сегодня забыли VAR. В принципе по игре у меня все, мне больше нечего сказать. Спасибо», — сказал Березуцкий и покинул зал.
Ответная игра пройдет на арене «Сабаха» 23 апреля.
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Березуцкий возглавил «Сабах» с ноября 2024 года. В чемпионате страны команда занимает пятое место после 28 туров.
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