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Березуцкий раскритиковал судей и завершил пресс-конференцию за 15 секунд

Василий Березуцкий обвинил судей и покинул пресс-конференцию через 15 секунд
Бывший футболист сборной России, возглавляющий азербайджанский «Сабах», после победы над «Нефтчи» в Кубке страны заявил, что его команда играла «против 11 футболистов и трех судей»
Василий Березуцкий
Василий Березуцкий (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Пресс-конференция главного тренера «Сабаха» Василия Березуцкого после первого матча 1/2 финала Кубка Азербайджана продлилась всего 15 секунд.

«Сабах» в этом матче обыграл «Нефтчи» со счетом 2:1.

«Ребята сегодня молодцы, хорошо сражались. Играли против 11 футболистов и трех судей. А главное, что еще судьи сегодня забыли VAR. В принципе по игре у меня все, мне больше нечего сказать. Спасибо», — сказал Березуцкий и покинул зал.

Ответная игра пройдет на арене «Сабаха» 23 апреля.

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Березуцкий возглавил «Сабах» с ноября 2024 года. В чемпионате страны команда занимает пятое место после 28 туров.

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